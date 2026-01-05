Cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tài sản

Một cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP Đà Nẵng bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Chiều 5/1, trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nằm trên đường 29 Tháng 3, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng trên. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ khu vực cửa hàng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát rõ từ khoảng cách xa.

Hiện trường vụ cháy.

Do lo ngại nguy cơ cháy lan, nhiều hộ dân sinh sống xung quanh đã hoảng hốt rời khỏi khu vực. Vụ cháy xảy ra trên tuyến đường trung tâm nên thu hút đông người dân tập trung theo dõi, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phun nước khống chế ngọn lửa

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong cửa hàng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.