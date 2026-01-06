Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 4 thanh niên từ 16-19 tuổi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 4 thanh niên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy, cảnh báo về tác hại của ma túy.

Gia Đạt

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: C.Q.T, trú tại xã Yên Minh; C.S.Đ, L.C.H và N.B.T cùng trú tại xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

f793ce1da17f0230f23f4a934f126ad7.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định khởi tố đối với 1 trong số 4 bị can.

Trước đó, vào ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang, phối hợp với Công an xã Yên Minh tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tại thôn Bó Quẻng, xã Yên Minh.

Kết quả, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy, thu giữ nhiều bơm kim tiêm và bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn bám dính Heroine. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận góp tiền mua ma túy về tổ chức sử dụng. Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều rất đáng lo ngại trong vụ án này là các đối tượng bị khởi tố đều có độ tuổi rất trẻ, từ 16-19 tuổi, vẫn đang là học sinh và phụ thuộc kinh tế vào gia đình nhưng lại có tiền để mua ma túy về sử dụng trái phép.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, mỗi công dân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, nhà trường trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy. Các em học sinh, sinh viên cần nâng cao kỹ năng phòng, tránh ma túy, hãy nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần.

Nguồn: ĐTHĐT.
