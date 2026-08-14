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Xã hội

Việt Nam trong TOP 8 quốc gia dẫn đầu tại Olympic Tin học quốc tế 2026

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích 100% học sinh đoạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Bình Nguyên

Ngày 14/8, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026

Đội tuyển Olympic Tin học quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi, kết quả 100% học sinh đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen. Cụ thể như sau:

Em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt Huy chương Vàng;

Em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng đạt Huy chương Bạc;

Em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt Huy chương Bạc;

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đạt Bằng khen.

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Từ trái sang phải: Thầy Đỗ Phan Thuận -Trưởng đoàn, em Nguyễn Khánh Phúc, em Nguyễn Bùi Đức Dũng, em Đặng Huy Hậu, em Nguyễn Hữu Tuấn, Thầy Đỗ Đức Đông - Phó Trưởng đoàn. Ảnh Bộ GD&ĐT

Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp từ ngày 9/8 đến ngày 16/8/2026 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Kỳ thi IOI 2026 với sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan dự thi dưới lá cờ Olympic). Kết quả, có 188 thí sinh đoạt Huy chương (32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng), chiếm tỷ lệ 50% số thí sinh tham dự và 42 thí sinh được tặng Bằng khen.

Với kết quả 100% thí sinh đều đạt giải, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (kết quả công bố trên website của Ban Tổ chức IOI 2026, không xếp hạng các đội dự thi dưới cờ Olympic).

Em Nguyễn Hữu Tuấn đã tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp giành Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic thế giới chỉ trong vòng một tuần. Sau khi giành Huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 tổ chức tại Kazakhstan, em tiếp tục xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2026 tổ chức tại Uzbekistan.

Em Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc quốc tế, gồm: Huy chương Vàng IOAI các năm 2025, 2026; Huy chương Vàng APIO 2026; Huy chương Vàng IOI 2026; Huy chương Bạc IOI 2024 và Huy chương Bạc APIO 2024.

Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại IOI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ GDĐT. Ban Tổ chức IOI 2026 tổ chức Lễ bế mạc và trao giải vào ngày 15/8/2026.

Mời độc giả xem video Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn tiếng Anh ngang Đại học
#Olympic Tin học #Việt Nam #Thành tích quốc tế #Học sinh giỏi #Huy chương vàng #Khoa học công nghệ

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