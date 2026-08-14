Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khắc phục sự cố lún nứt bề mặt Quảng trường Gia Nghĩa

Sự cố biến dạng bề mặt sân Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể tại Công văn số 13470/UBND-XDCT ngày 13/8/2026. Văn bản báo cáo dựa trên cơ sở rà soát của Sở Xây dựng tại Công văn số 7636/SXD-QLCL, nhằm minh bạch thông tin về tình trạng kỹ thuật của công trình trọng điểm này.

Công văn số 13470/UBND-XDCT.

Theo kết quả kiểm tra thực địa, khu vực xảy ra hư hỏng nằm ở vùng lõi sân quảng trường. Hiện tượng lún, nứt xuất hiện cục bộ trên diện tích khoảng 700 m², chiếm tỷ lệ 3% trong tổng số 23.094 m² diện tích mặt sân. Cao độ lún ghi nhận trung bình là 15 cm, với vị trí lún nông nhất là 10 cm và sâu nhất đạt 20 cm. Sự cố tập trung tại dải nền rộng 5 m nằm dọc theo đường kính vòng tròn trung tâm, khu vực giáp ranh giữa hai mảng kết cấu có đặc tính địa kỹ thuật khác nhau: một nửa là phần mái bê tông cốt thép của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm rộng 11.368 m² và nửa còn lại là phần đất đắp trực tiếp trên nền tự nhiên rộng 11.726 m². Việc nền đất bị biến dạng đã làm gãy vỡ các tấm đá lát bề mặt và gây ra tình trạng đọng nước cục bộ khi mưa.

Lý giải về nguyên nhân, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Chủ đầu tư) cho biết đây là quá trình lún cố kết tự nhiên của khối đất đắp có chiều cao từ 6 m đến 14 m (tổng khối lượng đắp khoảng 205.000 m³). Do sự chênh lệch về tốc độ biến dạng giữa khu vực kết cấu bê tông cốt thép cố định và khối đất đắp trên nền tự nhiên, vùng tiếp giáp đã nảy sinh hiện tượng lún không đều. Đáng chú ý, hiện tượng này đã được tính toán và dự báo trước trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Theo tính toán chuyên môn, tổng độ lún cố kết của khối đất đắp trong vòng 15 năm dao động từ 18 cm đến 69 cm tùy thuộc vào chiều dày lớp đất; trong đó, độ lún lớn nhất diễn ra trong 24 tháng đầu tiên với mức biến thiên từ 12 cm đến 33 cm.

Về mức độ an toàn, chủ đầu tư khẳng định đợt lún nứt này chỉ tác động đến lớp đá lát hoàn thiện bề mặt, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính hay chất lượng chung của công trình. Bề mặt sân quảng trường vẫn đảm bảo điều kiện an toàn để vận hành các hoạt động văn hóa, thể thao và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Nguyên nhân lún nứt mặt sân Quảng trường Gia Nghĩa do chênh lệch độ ổn định giữa nền bê tông và đất đắp, nhà thầu sẽ chi trả toàn bộ kinh phí sửa chữa.

Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, được triển khai từ tháng 12/2022. Đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 92%. Hạng mục Trung tâm Hội chợ - Triển lãm đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng có điều kiện từ tháng 7/2025. Phần khối lượng 8% còn lại tập trung ở diện tích 1,14 ha vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026, dự kiến sẽ thi công hoàn thành toàn bộ trong tháng 11/2026.

Do hạng mục hạ tầng kỹ thuật sân nền chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành toàn bộ, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp cùng nhà thầu lập tức triển khai các giải pháp xử lý. Trước mắt, các đơn vị phải duy trì công tác quan trắc, bổ sung hệ thống mương thu nước mặt khu vực thảm cỏ để tránh thấm nước xuống nền đất chờ lún, đồng thời đắp bù đất và sửa chữa lớp đá lát bị vỡ. Về lâu dài, sau thời gian theo dõi 2 năm đầu, khi nền đất đắp đạt trạng thái ổn định cố kết, nhà thầu sẽ tiến hành tháo dỡ, thay thế và khôi phục toàn diện mặt sân theo đúng hồ sơ thiết kế. Toàn bộ chi phí khắc phục, sửa chữa do nhà thầu thi công tự chi trả theo nghĩa vụ hợp đồng và quy định bảo hành công trình.