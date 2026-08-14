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Xã hội

Đối tượng bị truy nã “sa lưới” cùng hơn 1,3kg ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Phan Văn Phóng, thu giữ khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc…

Hạo Nhiên

Ngày 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Phan Văn Phóng (SN 1996, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), là đối tượng đang bị truy nã để thi hành bản án 30 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Phan Văn Phóng 30 tháng tù. Khoảng một tuần sau khi vụ án được đưa ra xét xử, Phóng bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành án.

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Đối tượng truy nã Phan Văn Phóng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích đối tượng.

Đến rạng sáng 13/8, khi nhận được thông tin Phóng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh, đơn vị lập tức cử tổ công tác lên đường truy bắt. Khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác phối hợp Công an phường Đông Hòa (TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ thành công Phan Văn Phóng.

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Tang vật cơ quan Công an thu giữ được trên xe ô tô đối tượng. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện Phóng tàng trữ trong xe ô tô một lượng lớn ma túy, gồm: Khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy dạng nước (thường gọi là “nước vui”).

Hiện, đối tượng Phóng cùng tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

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#Ma tuý #Công an #Quảng Trị #truy nã #Phan Văn Phóng

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