Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 307 vụ tai nạn giao thông, làm 179 người chết, 144 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2025, giảm 51 vụ, 48 người chết và 50 người bị thương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Đại Lai. (Ảnh VKSND khu vực 9 - Bắc Ninh).

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu xử lý 1.504 điểm tiềm ẩn và vị trí bất cập về tổ chức giao thông; đã khắc phục 599 điểm, còn 905 điểm chưa được xử lý. Trong đó 29 vị trí giao cắt trên các tuyến đường có mật độ phương tiện đông nhưng chưa được lắp đặt đèn tín hiệu; 79 đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, va chạm giao thông vào ban đêm nhưng chưa có đèn chiếu sáng; 43 đoạn đường có đèn chiếu sáng nhưng bị hỏng hoặc không thường xuyên bật đèn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn thị sát lắp đèn chiếu sáng tại đoạn Km14+600 đến Km16+500 Quốc lộ 31 qua xã Lục Nam. (Ảnh: Thùy Linh).

Tại buổi thị sát một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh hôm 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các phường, xã liên quan tiếp tục rà soát các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông và những bất cập trong tổ chức giao thông; ưu tiên xử lý các nút giao, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn cũng yêu cầu quan tâm khắc phục các bất cập về mặt đường, vạch sơn, gờ giảm tốc, dải phân cách, biển báo, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông khác.

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục. Trước mắt, tập trung xử lý những vị trí cấp bách; đồng thời xây dựng kế hoạch duy tu, nâng cấp hạ tầng giao thông. Các đơn vị quản lý, bảo trì hạ tầng thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những hư hỏng, bất cập phát sinh.

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