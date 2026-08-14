Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bảo Ngân

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 307 vụ tai nạn giao thông, làm 179 người chết, 144 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2025, giảm 51 vụ, 48 người chết và 50 người bị thương.

cats-4443.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Đại Lai. (Ảnh VKSND khu vực 9 - Bắc Ninh).

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu xử lý 1.504 điểm tiềm ẩn và vị trí bất cập về tổ chức giao thông; đã khắc phục 599 điểm, còn 905 điểm chưa được xử lý. Trong đó 29 vị trí giao cắt trên các tuyến đường có mật độ phương tiện đông nhưng chưa được lắp đặt đèn tín hiệu; 79 đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, va chạm giao thông vào ban đêm nhưng chưa có đèn chiếu sáng; 43 đoạn đường có đèn chiếu sáng nhưng bị hỏng hoặc không thường xuyên bật đèn.

cats-7173.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn thị sát lắp đèn chiếu sáng tại đoạn Km14+600 đến Km16+500 Quốc lộ 31 qua xã Lục Nam. (Ảnh: Thùy Linh).

Tại buổi thị sát một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh hôm 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các phường, xã liên quan tiếp tục rà soát các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông và những bất cập trong tổ chức giao thông; ưu tiên xử lý các nút giao, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn cũng yêu cầu quan tâm khắc phục các bất cập về mặt đường, vạch sơn, gờ giảm tốc, dải phân cách, biển báo, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông khác.

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục. Trước mắt, tập trung xử lý những vị trí cấp bách; đồng thời xây dựng kế hoạch duy tu, nâng cấp hạ tầng giao thông. Các đơn vị quản lý, bảo trì hạ tầng thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những hư hỏng, bất cập phát sinh.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

#Công an tỉnh Bắc Ninh #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn #TNGT

Bài liên quan

Xã hội

Cháy lớn tại nhà hàng Heo quay Đức Huy ở Hà Nội

Khoảng 16h30 ngày 13/8, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại Nhà hàng Heo quay Đức Huy, gần ngã ba Lê Văn Lương – phố Hoàng Ngân, Hà Nội.

Theo ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm một khu vực rộng và có thể quan sát từ khoảng cách khá xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương tiện và nhân lực để tiếp cận, khống chế đám cháy.

Xem chi tiết

Xã hội

Vì sao chủ xe 96 lần vi phạm không nộp phạt sớm để tiền phạt lên 474,6 triệu?

Xe ô tô 96 lần vi phạm đã được mua bán qua nhiều chủ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, khiến thông tin người đang sở hữu, sử dụng xe không trùng khớp.

Liên quan trường hợp ô tô biển số 29A-647.XX bị hệ thống camera ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông, tổng số tiền phạt 474,6 triệu đồng, một vấn đề được nhiều người quan tâm là vì sao chủ xe không nhận được thông báo sớm để kịp thời xử lý, tránh việc số tiền phạt dồn lên rất lớn.

Làm rõ người mua, người bán và chủ phương tiện

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An tổ chức chuỗi sự kiện lớn chào mừng Quốc khánh

Ngày 19/8, Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 12/8/2026 về tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có lễ khởi công 3 dự án trọng điểm cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

uploaded-1731472557874684238580.jpg
Nghệ An tổ chức chuỗi sự kiện lớn với lễ khởi công 3 dự án trọng điểm, Carnival, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong hai ngày 18–19/8. (nguồn internet)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.