Phát hiện thi thể nghi là đối tượng liên quan vụ án mạng ở Hà Tĩnh

Sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện thi thể người đàn ông nghi liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến.

Hạo Nhiên

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong tại thôn Đại Thịnh (xã Sơn Tiến), trưa 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Tiến đã phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi phía sau nghĩa trang thuộc địa bàn xã Sơn Tiến.

Qua kiểm tra ban đầu, trong túi quần thi thể có giấy tờ tùy thân mang tên Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) – là đối tượng đang bị cơ quan Công an phát thông báo truy tìm để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông.

Tại thời điểm phát hiện, thi thể trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan.

Trước đó, tối 27/4, người thân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Thu H (47 tuổi, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến) bị trọng thương, nằm gục trong nhà. Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị liên quan và Công an cơ sở khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định Hà Huy Thập là đối tượng liên quan và ra thông báo truy tìm.

Truy bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).

Ngày 28/4, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 28/4, thông tin từ UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 01 vụ án mạng, khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Bắt nhanh kẻ sát hại vợ cũ ở Hà Tĩnh

Sau khi sát hại vợ cũ, Trần Văn Thắng (Hà Tĩnh) đã bỏ trốn và bị lực lượng Công an bắt giữ tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 17/4, thông tin từ Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 16/4, Trần Văn Thắng đến nhà bố mẹ vợ cũ là chị Lê Thị M. (40 tuổi, trú cùng tổ dân phố). Tại đây, đối tượng đề nghị bố mẹ chị M. vào trong để hai người nói chuyện riêng.

