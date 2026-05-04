Phát hiện thi thể nghi là đối tượng liên quan vụ án mạng ở Hà Tĩnh

Sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện thi thể người đàn ông nghi liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong tại thôn Đại Thịnh (xã Sơn Tiến), trưa 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Tiến đã phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi phía sau nghĩa trang thuộc địa bàn xã Sơn Tiến.

Qua kiểm tra ban đầu, trong túi quần thi thể có giấy tờ tùy thân mang tên Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) – là đối tượng đang bị cơ quan Công an phát thông báo truy tìm để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông.

Tại thời điểm phát hiện, thi thể trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan.

Trước đó, tối 27/4, người thân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Thu H (47 tuổi, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến) bị trọng thương, nằm gục trong nhà. Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị liên quan và Công an cơ sở khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định Hà Huy Thập là đối tượng liên quan và ra thông báo truy tìm.