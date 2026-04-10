Công an điều tra vụ án mạng 4 người trong một gia đình tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến tử vong tại nhà.

Chiều 10/4, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường điều tra vụ 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/4, người dân ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) phát hiện bên trong căn nhà của bà T.T.Đ (SN 1963, thôn Chánh Hóa) có dấu hiệu của hoả hoạn, đồ đạc bị thiêu rụi.

Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Kiểm tra trong nhà, người dân phát hiện 4 người gồm bà T.T.Đ, con gái là T.T.C (SN 1989), hai cháu ngoại là N.X.H., N.X.H.(cùng sinh năm 2011) đều đã tử vong.

Cũng theo người dân nơi đây, hhoảng 4h sáng 10/4, người dân tại thôn Chánh Hóa nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực ven suối, đoạn gần nhà bà Đ. Đến 14h chiều cùng ngày, ông T. - em ruột bà Đức đến nhà thì phát hiện vụ việc nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

