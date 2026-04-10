Xã hội

Công an điều tra vụ án mạng 4 người trong một gia đình tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến tử vong tại nhà.

Hà Ngọc Chính

Chiều 10/4, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường điều tra vụ 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/4, người dân ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) phát hiện bên trong căn nhà của bà T.T.Đ (SN 1963, thôn Chánh Hóa) có dấu hiệu của hoả hoạn, đồ đạc bị thiêu rụi.

Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Ảnh CTV

Kiểm tra trong nhà, người dân phát hiện 4 người gồm bà T.T.Đ, con gái là T.T.C (SN 1989), hai cháu ngoại là N.X.H., N.X.H.(cùng sinh năm 2011) đều đã tử vong.

Cũng theo người dân nơi đây, hhoảng 4h sáng 10/4, người dân tại thôn Chánh Hóa nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực ven suối, đoạn gần nhà bà Đ. Đến 14h chiều cùng ngày, ông T. - em ruột bà Đức đến nhà thì phát hiện vụ việc nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Nguồn: THĐT)
#4 người trong một gia đình tử vong #tỉnh Gia Lai #xã Cát Tiến #4 người #Trần Thị Đức

Phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê ở Gia Lai

Sáng 22/3, người dân thuộc xã KDang, tỉnh Gia Lai phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở rẫy cà phê nên trình báo cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn Hlang, xã KDang, tỉnh Gia Lai người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh, có dấu hiệu bị bỏ rơi.

Bé gái được người dân phát hiện tại rẫy cà phê ở thôn Hlang, xã KDang, tỉnh Gia Lai.(Ảnh CA KDang).
Đang chăm vợ tại BV đa khoa Gia Lai, người đàn ông rơi xuống đất tử vong

Chiều 12/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (P. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xác nhận vừa xảy ra vụ một người đàn ông tử vong sau khi bị rơi từ trên cao xuống đất.

Trước đó, khoảng 12h40’ cùng ngày, tại khu vực cầu nối giữa khu nhà D và khu nhà C của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai xuất hiện la hét thất thanh và kèm sau đó là tiếng động rất mạnh.

Lập tức, các nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã có mặt tại hiện trường và phát hiện một trường hợp nghi nhảy từ trên cao xuống tại khu vực nói trên.

Bí ẩn vụ người đàn ông mất tích, phát hiện tử vong trong rừng sâu ở Nghệ An

Sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, thi thể người đàn ông  ở Nghệ An được phát hiện trong rừng sâu. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong.

Thông tin từ UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (46 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ) sau nhiều ngày mất tích.

Theo đó, vào khoảng 15h15 ngày 6/4, trong quá trình tổ chức tìm kiếm tại khu vực núi Lèn Rỏi, phía sau chùa Tân Kỳ, một tổ công tác đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực Thung 2 và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

