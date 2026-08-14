Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn liên tiếp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bảo Ngân

Chiều 14/8, thông tin từ Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra nhiều sự cố về giao thông, khiến phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 11h30, tại Km100+600, xe khách biển kiểm soát 18B-024.20 do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-075.64.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người và tài sản đường bộ, phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, trong khi hệ thống an toàn giao thông và nền, mặt đường tại hiện trường bình thường.

avt.jpg
Hiện trường các vụ tai nạn. (Ảnh: VEC).

Khoảng 10 phút sau, tại Km100+400, thuộc phường Hiền Lương (tỉnh Phú Thọ), tiếp tục xảy ra sự cố giao thông.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 21B-004.46 bị mất lái, đâm vào tôn sóng ngoài lề đường rồi lật. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đường bộ đang được thống kê, phương tiện bị hư hỏng.

Đến 13h15, tại Km158+520, thuộc xã Tân Hợp (tỉnh Lào Cai), xe khách biển kiểm soát 25H-001.00 lưu thông hướng Nội Bài - Lào Cai không giữ khoảng cách, va chạm vào đuôi xe con biển kiểm soát 30L-884.31 đi cùng chiều. Hai phương tiện bị hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra sự việc, các đội vận hành đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông, xử lý sự cố và huy động phương tiện cứu hộ khi cần thiết.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

#cao tốc Nội Bài - Lào Cai #tai nạn giao thông #đường bộ #xe khách #xử lý tai nạn #giao thông ùn tắc

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ khởi tố tài xế trả khách trên cao tốc khiến một người tử vong

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố tài xế Vũ Mạnh Đại dừng xe trả khách trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một người tử vong.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại (SN 1993, trú tại Tổ dân phố 12, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CA Phú Thọ).
Xem chi tiết

Xã hội

Phạt nặng lái xe vượt tốc độ trong hầm Hải Vân để phòng ngừa tai nạn

Trong ngày đầu kiểm tra, CSGT phát hiện 8 xe vi phạm tốc độ, xử phạt đến 8 triệu đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Sáng 9/8, Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng CSGT về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Trạm CSGT Phú Lộc vừa đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ khi lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.

Xem chi tiết

Xã hội

"Thần cồn" vi phạm vượt 2 lần mức kịch khung, đi xe máy vào cao tốc

Người điều khiển xe máy bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 10h20 ngày 6/8, tại Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), lực lượng CSGT phát hiện xe mô tô biển số 29AT-036.XX lưu thông trên cao tốc. Quá trình kiểm tra, người điều khiển được xác định là N.V.L. (SN 1982, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới