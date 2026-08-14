Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng

Năm dự án có tổng diện tích quy hoạch 592 ha, gồm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị sinh thái, nhà ở xã hội và hệ thống cấp nước tại xã Thịnh Minh.

Sáng 14/8, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với một số công ty, doanh nghiệp tổ chức lễ khởi công 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh. Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khởi công…

Tổ hợp 5 dự án quy mô 592 ha

5 dự án được khởi công gồm Khu công nghiệp Thịnh Minh, Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, Khu đô thị sinh thái Phú Minh, Nhà ở xã hội, cho thuê Phú Minh và Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh.

Tổ hợp 5 dự án có tổng quy mô quy hoạch 592 ha, tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. Các dự án được định hướng hình thành hệ sinh thái tương đối đồng bộ, trong đó hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng, công nghiệp tạo động lực và đô thị đáp ứng nhu cầu an cư.

Trong số này, Khu công nghiệp Thịnh Minh có quy mô 429,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.832 tỷ đồng. Dự án dành khoảng 80 ha cho không gian cây xanh và mặt nước, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ sinh học.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công các dự án.

Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 rộng 72,41 ha, tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và vật liệu mới.

Khu đô thị sinh thái Phú Minh có quy mô 87,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.675 tỷ đồng, được định hướng phát triển không gian sống xanh kết hợp các công trình giáo dục, y tế, thương mại.

Dự án Nhà ở xã hội, cho thuê Phú Minh rộng 2,79 ha, tổng vốn gần 400 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động và lực lượng cán bộ, công chức.

Trong khi đó, Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh có tổng mức đầu tư 114,5 tỷ đồng, công suất 20.000 m³/ngày đêm trong giai đoạn đến năm 2030 và nâng lên 29.900 m³/ngày đêm vào giai đoạn đến năm 2035.

Ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, phát triển xanh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của Phú Thọ trong thu hút đầu tư, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương và các chủ đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đối với Khu đô thị sinh thái Phú Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển theo hướng đô thị xanh, đồng bộ, hài hòa với cảnh quan tự nhiên; bảo đảm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, mặt nước và xử lý nước thải.

Tổ hợp 5 dự án có tổng quy mô quy hoạch 592 ha, tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng.

Với dự án nhà ở xã hội và hệ thống cấp nước, yêu cầu được đặt ra là bảo đảm chất lượng, tính minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng và cung cấp nguồn nước sạch, an toàn, ổn định cho người dân.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Phú Thọ phải quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ pháp luật. Đối với hai dự án công nghiệp, tỉnh yêu cầu gắn phát triển hạ tầng với xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Sau nghi thức chạm quả cầu LED điện tử đếm ngược, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu chính thức phát lệnh khởi công 5 dự án. Dịp này, liên danh chủ đầu tư cũng ký kết hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư và trao tặng quỹ an sinh xã hội cho địa phương.

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