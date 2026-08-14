Đề Ngữ văn thi lại tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang

Hơn 300 thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Môn Ngữ văn là bài thi đầu tiên và cũng là môn thi tự luận duy nhất.

Thí sinh tham dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán, hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Theo phương án tổ chức, 326 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Điểm đáng chú ý trong kỳ thi lại lần này là Bộ GD-ĐT sẽ giám sát cả ba khâu: chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập gồm cán bộ Bộ GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương được bố trí để theo dõi quá trình tổ chức kỳ thi, kịp thời chấn chỉnh nếu phát sinh vấn đề.

Tỉnh Tuyên Quang đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống camera, điện dự phòng và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Các khâu liên quan đến đề thi, bài thi được yêu cầu thực hiện đúng Quy chế, từ tiếp nhận, bảo quản, phát đề đến thu, kiểm đếm, niêm phong và bàn giao bài thi.

Công an tỉnh Tuyên Quang được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an ninh thông tin trong suốt kỳ thi. Lực lượng công an sẽ bảo vệ khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Ngày mai (15/8) các thí sinh tiếp tục làm bài thi tự chọn với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài cho mỗi môn là 50 phút. Kết quả dự kiến được công bố ngày 19/8.

Việc tổ chức kỳ thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời tạo ra một kết quả mới có đủ căn cứ để sử dụng trong xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh. Các nguyện vọng tuyển sinh của thí sinh được bảo lưu và việc xét tuyển sẽ được thực hiện sau khi có kết quả thi lại.