Xác định danh tính liệt sĩ nhờ mẫu giấy để trong lọ thuỷ tinh

Qua kết quả giám định mẫu giấy để trong lọ thuỷ tinh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ hy sinh ở đồi khe Cây Lỗi, xã Hướng Lập, Quảng Trị.

Ngày 14/8, thông tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị đã phục hồi và xác định thành công danh tính của một liệt sĩ vừa được tìm thấy, quy tập tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, thành công này xuất phát từ kết quả giám định chuyên sâu đối với lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt liệt sĩ mang ký hiệu số 4.

Cụ thể, tờ giấy mờ bên trong qua xử lý kỹ thuật đã hiện rõ những dòng thông tin quan trọng: Họ và tên: Nguyễn Văn Vượng (Sinh năm 1946); Cấp bậc: Binh nhất; Tháng nhập ngũ: 05/1970; Đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559; Ngày hy sinh: 26/12/1970; Nguyên quán: Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hiếu Minh

Bên cạnh thông tin cá nhân ghi nhận khá toàn diện, di vật đi kèm hài cốt liệt sĩ số 4 còn có chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu THU-DO (hoặc ĐO) T62-20.

Trước đó, trong các ngày từ 23 đến 25/7/2026, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện và khai quật tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 1,6m trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, đều được bọc cẩn thận trong tăng và võng dù.

Đáng chú ý là cả 5 vị trí quy tập đều có lọ thủy tinh đi kèm chứa giấy ghi thông tin nghi của các liệt sĩ cùng nhiều di vật như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin.

“Việc khôi phục được dữ liệu của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng là "chìa khóa" then chốt giúp khoanh vùng và xác minh nhân thân cho các đồng đội còn lại…”. Đại diện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, nhấn mạnh.

Để sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình sau nhiều năm người thân mòn mỏi chờ đợi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị quan tâm theo dõi, hỗ trợ kết nối, cung cấp dữ liệu để sớm xác định danh tính 4 hài cốt liệt sĩ còn lại trong cùng khu vực quy tập.