Bộ GD&ĐT thông tin về ngày thi lại tốt nghiệp THPT đầu tiên tại Tuyên Quang

Chiều 14/8, Bộ GD&ĐT thông tin nhanh về ngày thi thứ nhất của đợt thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 14/8, buổi sáng các thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT 2026 đã hoàn thành bài thi môn Văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày các thí sinh thi hoàn thành bài thi môn Toán, thời gian làm bài môn Toán là 90 phút. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Chiều 14/8, Bộ GD&ĐT thông tin nhanh về ngày thi thứ nhất của đợt thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, đợt thi lại có 1 Hội đồng thi, 1 điểm thi. Tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 324/324 thí sinh, đạt tỷ lệ 100%; tổng số thí sinh dự thi môn Toán: 326/326 thí sinh, đạt tỷ lệ 100%. Kết thúc ngày thi thứ nhất, Điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế; Không có thí sinh, cán bộ vi phạm quy chế thi.

Các thí sinh bước vào phòng thi. Ảnh nguồn GD&TD

Ngày mai, 15/8 thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn, khép lại 2 ngày thi của đợt thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi có điểm thi, thí sinh dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và đại học. Các trường cho biết căn cứ nguyện vọng mà các em đã nhập trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung với nhóm thí sinh ở chuyên Tuyên Quang.