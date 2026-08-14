TP Huế hoàn tất khai quật, số hoá thông tin mộ liệt sĩ ở 42 nghĩa trang

Nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP Huế đã hoàn tất việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Ngày 14/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, TP Huế đã chính thức hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 42 nghĩa trang trên địa bàn, về đích sớm hơn nhiều so với kế hoạch đề ra.

Theo đó, sau gần 3 tháng tập trung triển khai, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP Huế đã hoàn tất việc lấy mẫu tại 42 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 21 xã, phường.

Lực lượng chức năng khai quật, lấy mẫu ADN đúng quy trình, quy định.

Kết quả này giúp thành phố vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch của Quân khu 4 và vượt 8 tháng so với tiến độ do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao phó.

Được biết, trong tổng số 7.282 phần mộ chưa có thông tin, các lực lượng chức năng đã thu thập được 3.908 mẫu sinh phẩm (đạt tỷ lệ 53,4%).

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế đã bàn giao 2.853 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định. Toàn bộ công tác bàn giao mẫu dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 20/8/2026.

TP Huế hoàn tất lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ 42 nghĩa trang, vượt tiến độ 8 tháng.

Để đạt được kết quả này, Bộ CHQS TP Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 cho biết: “Dù thời tiết khắc nghiệt và quá trình lấy mẫu gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm "chạy đua với thời gian", thành phố đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu trước khi mùa mưa bão bắt đầu”.

“Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP Huế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm". Trọng tâm là chuẩn bị mọi điều kiện cho Đội Quy tập 192 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ từ Lào trong mùa khô 2026-2027”. Ông Nguyễn Văn Mạnh, nhấn mạnh.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tính đến ngày 14/8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.733 hài cốt liệt sĩ, trong đó: gồm 709 hài cốt được quy tập trong nước; 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Có 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, 9 địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm: Tuyên Quang (84 mộ), Lai Châu (152 mộ), Sơn La (579 mộ), Lào Cai (1.250 mộ), Quảng Ninh (803 mộ), Ninh Bình (7.796 mộ), Hà Tĩnh (774 mộ), Huế (7.244 mộ), Lâm Đồng (4.776 mộ).