Xã hội

Bất ngờ nhận hơn 1 tỷ đồng, người đàn ông vội đến công an xã trình báo

Anh Đạt bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được khoản tiền 1,112 tỷ đồng. Anh Đạt đã chủ động đến Công an xã trình báo.

Gia Đạt

Ngày 9/10, Công an xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã hỗ trợ anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1997, trú tại xã Phong Doanh) trả lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng được chuyển khoản nhầm. Trước đó, anh Đạt bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được khoản tiền 1,112 tỷ đồng.

capture-7748.png
Trao trả số tiền đã chuyển nhầm cho chủ sở hữu.

Ngày 7/10, anh Đạt đã chủ động đến Công an xã Phong Doanh trình báo để được hướng dẫn trả lại tiền theo đúng quy định. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Doanh đã nhanh chóng xác minh và xác định đây là khoản tiền của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường chuyển hoàn cho khách hàng đặt cọc mua đất. Trong quá trình thực hiện giao dịch, do nhầm lẫn nên số tiền này đã được chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng của anh Đạt.

Ngày 8/10, Công an xã Phong Doanh đã hỗ trợ Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường nhận lại đầy đủ số tiền số tiền 1,112 tỷ đồng chuyển khoản nhầm. Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước hành động đẹp của anh Đạt, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Phong Doanh vì đã hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.

Công an xã Phong Doanh khuyến cáo người dân, khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Đặc biệt, người dân không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3 chứng kiến để tránh bị lừa bởi các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

