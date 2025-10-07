Trăn gấm quý hiếm nặng 12kg bò vào nhà dân bắt gà

Phát hiện cá thể trăn gấm quý hiếm bò vào nhà “săn” gà, người dân ở phường Phong Điền (TP Huế) đã vây bắt, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận, tái thả một cá thể trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, một hộ dân tại phường Phong Điền (TP Huế) phát hiện một con trăn lớn bò vào vườn nhà để bắt gà, vịt. Ngay lập tức, người dân đã vây bắt trăn, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

Cá thể trăn gấm được người dân giao nộp.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Khu vực phía bắc TP Huế đã đến nhà dân tiếp nhận cá thể trăn, sau đó phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đưa con trăn trở về với môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể trăn gấm nặng 12kg, đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.