Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Trăn gấm quý hiếm nặng 12kg bò vào nhà dân bắt gà

Phát hiện cá thể trăn gấm quý hiếm bò vào nhà “săn” gà, người dân ở phường Phong Điền (TP Huế) đã vây bắt, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận, tái thả một cá thể trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, một hộ dân tại phường Phong Điền (TP Huế) phát hiện một con trăn lớn bò vào vườn nhà để bắt gà, vịt. Ngay lập tức, người dân đã vây bắt trăn, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

dua-tran-gam-quy-hiem-ve-rung-sau-khi-bi-phat-hien-dang-bat-ga-cua-dan-6298-4122.jpg
Cá thể trăn gấm được người dân giao nộp.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Khu vực phía bắc TP Huế đã đến nhà dân tiếp nhận cá thể trăn, sau đó phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đưa con trăn trở về với môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể trăn gấm nặng 12kg, đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Trăn gấm #quý hiếm #vây bắt #TP Huế #kiểm lâm

Bài liên quan

Giải mã

Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã thả 27 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, trong đó nhiều loài quý hiếm.

dongg-1.jpg
Vào ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và đủ thời gian cách ly kiểm dịch. Ảnh: TTXVN.
dongg-2.jpg
Những cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm: 8 con khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc, 1 mèo rừng. Nhiều loài trong số này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: SGGP.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều động vật quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên ở Quảng Trị

Đây là những cá thể động vật do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó được cơ quan chức năng chăm sóc, phục hồi tập tính trước khi thả về rừng.

Ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) tiến hành thả 27 cá thể động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất cứu hộ và kiểm dịch.

Trong đó, có 8 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc và 1 mèo rừng cùng nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Công ước CITES.

Xem chi tiết

Xã hội

Thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lầm Đồng) vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc sau vườn nhà. Lúc này, cá thể khỉ có dấu hiệu kiệt sức, nằm im bất động, nên ông Phơi đã đưa vào nhà chăm sóc, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Nghị quyết số 66-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành không chỉ phản ánh yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn cầu.