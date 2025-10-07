Hà Nội

Xã hội

2 phụ nữ tử vong nghi do đuối nước tại đập dâng Văn Phong

Người dân phát hiện thi thể phụ nữ nghi tử vong do đuối nước nên trình báo trình báo Công an và chính quyền địa phương xã Bình Phú ( tỉnh Gia Lai)

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng 7/10, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết, tại đập dâng Văn Phong, đoạn thuộc khu vực xã Bình Phú vừa xảy ra vụ nghi đuối nước khiến 2 phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 6/10, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Bích Nh. (SN 1993, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) dưới sông Côn tại khu vực đập dâng Văn Phong (thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú).

duoi-nuoc.jpg
Thi thể chị Ng. được lực lượng chức năng và người dân đưa lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin, Công an xã khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua xác minh hiện trường và thông tin từ người dân cung cấp, cơ quan Công an xác định, cùng đi với chị Nh. còn có chị Nguyễn Thị Thúy Ng. (SN 1990). Do chị Ng. không có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi chị Ng. đã bị đuối nước tại khu vực phát hiện thi thể chị Nh.

Ngay trong đêm 6/10, Công an xã triển khai cán bộ chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cùng người dân khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. 8h30 ngày 7/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Ng. cách nơi phát hiện thi thể chị Nh. khoảng 1 km.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

