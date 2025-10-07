Bắt lái xe container vận chuyển pháo lậu và hồng phiến về Việt Nam

Lợi dụng khi lực lượng chức năng tập trung ứng phó thiên tai, Phan Thành Minh là tài xế container đã vận chuyển hơn 125 kg pháo nổ và gần 100 viên hồng phiến.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an xã Đức Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và bắt giữ 01 đối tượng điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, Công an xã Đức Châu phát hiện một số đối tượng thường xuyên điều khiển phương tiện vận tải qua đường biên giới về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm để tiêu thụ vào các dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2026.

Đối tượng Phan Thành Minh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an xác định đối tượng Phan Thành Minh (SN 1989, trú tại xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An) làm nghề lái xe container đường dài điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 34C-072.78, kéo theo rơmoóc chứa container BKS 37R-027.42 có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ và ma túy từ nước ngoài qua cửa khẩu, sau đó đưa về Việt Nam để tiêu thụ.

Đặc biệt, Công an xã Đức Châu nắm bắt được đối tượng có ý định lợi dụng tình hình cơn bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Nghệ An (trong lúc lực lượng chức năng tập trung phòng, chống bão) để vận chuyển hàng cấm nên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Phan Thành Minh.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 gây nhiều khó khăn cho việc theo dõi, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm không để tội phạm lợi dụng thiên tai để hoạt động, Công an xã Đức Châu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát đối tượng suốt hành trình.

Đến sáng 29/9/2025, tại khu vực xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), Công an xã Đức Châu và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an các xã Hưng Nguyên, Quảng Châu (Nghệ An) đã dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Phan Thành Minh đang vận chuyển 30 kg pháo nổ các loại cùng 99 viên hồng phiến.

Tang vật thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xã Quảng Châu, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 95,34 kg pháo nổ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

