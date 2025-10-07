Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt lái xe container vận chuyển pháo lậu và hồng phiến về Việt Nam

Lợi dụng khi lực lượng chức năng tập trung ứng phó thiên tai, Phan Thành Minh là tài xế container đã vận chuyển hơn 125 kg pháo nổ và gần 100 viên hồng phiến.

Thanh Hà

Ngày 7/10, thông tin từ Công an xã Đức Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và bắt giữ 01 đối tượng điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, Công an xã Đức Châu phát hiện một số đối tượng thường xuyên điều khiển phương tiện vận tải qua đường biên giới về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm để tiêu thụ vào các dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2026.

images2042782-gen-n-xdcvasd.jpg
Đối tượng Phan Thành Minh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an xác định đối tượng Phan Thành Minh (SN 1989, trú tại xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An) làm nghề lái xe container đường dài điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 34C-072.78, kéo theo rơmoóc chứa container BKS 37R-027.42 có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ và ma túy từ nước ngoài qua cửa khẩu, sau đó đưa về Việt Nam để tiêu thụ.

Đặc biệt, Công an xã Đức Châu nắm bắt được đối tượng có ý định lợi dụng tình hình cơn bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Nghệ An (trong lúc lực lượng chức năng tập trung phòng, chống bão) để vận chuyển hàng cấm nên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng.

images2042783-dsc0543.jpg
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Phan Thành Minh.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 gây nhiều khó khăn cho việc theo dõi, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm không để tội phạm lợi dụng thiên tai để hoạt động, Công an xã Đức Châu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát đối tượng suốt hành trình.

Đến sáng 29/9/2025, tại khu vực xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), Công an xã Đức Châu và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an các xã Hưng Nguyên, Quảng Châu (Nghệ An) đã dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Phan Thành Minh đang vận chuyển 30 kg pháo nổ các loại cùng 99 viên hồng phiến.

images2042787-gen-t-mt.jpg
Tang vật thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xã Quảng Châu, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 95,34 kg pháo nổ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng biên phòng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, buôn lậu lớn:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #Công an #ma túy #pháo nổ #vận chuyển #tiêu thụ

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Trị phá chuyên án QT925.3, thu giữ nửa tấn ma túy

Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án QT925.3, bắt giữ 2 người và thu giữ nửa tấn ma túy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h, ngày 5/10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT925.3.

Biên phòng Quảng Trị phá chuyên án 'khủng', thu giữ nửa tấn ma túy

1 trong 2 người bị bắt cùng tang vật gồm nửa tấn ma túy. Ảnh: BĐBP

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 27 đối tượng tại tụ điểm ma túy bar New Style Club ở Hưng Yên

Trong số 27 bị can bị khởi tố liên quan tụ điểm ma túy bar New Style Club có 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Bar New Style Club tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

3.jpg
Hình ảnh Bar New Style Club khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên.
Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ tuyên bố 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy

Theo chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ hiện đang trong "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy.

Theo Tân Hoa Xã, truyền thông địa phương đưa tin ngày 2/10 cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã gửi một bản ghi nhớ tới Quốc hội, thông báo rằng Mỹ đang trong "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy mà họ chỉ định là các tổ chức khủng bố.

"Tổng thống Trump xác định rằng các băng đảng này là tổ chức khủng bố và hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang chống lại nước Mỹ", bản ghi nhớ của Nhà Trắng nêu rõ, cáo buộc các nhóm này tiến hành những cuộc tấn công liên tục trên khắp Tây Bán cầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới