Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, dùng rìu giết 2 người ở Sơn La

Đối tượng Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn lên rừng.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 8/10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng Vì Văn Tăm, sinh năm 1989, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nay là xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Đối tượng đối tượng Vì Văn Tăm tại cơ quan Công an.

Vì Văn Tăm là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người. Trước đó, ngày 18/1/2022, đối tượng Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn lên rừng. Ngày 4/2/2022, Văn phòng Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã số 02/QĐ- VPCQCSDT truy nã đặc biệt đối với đối tượng.

