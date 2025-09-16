Hà Nội

Xã hội

Kẻ trốn nã vì tội buôn bán nội tạng cơ thể người ra đầu thú

Công an Nghệ An vừa vận động thành công đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" ra đầu thú.

Thanh Hà

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Hải Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vận động thành công một đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã ra đầu thú.

Trước đó, Công an xã Hải Châu nhận được quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đối với Ngô Thị Oanh (25 tuổi, trú tại xã Hải Châu).

Oanh bị khởi tố về tội Mua bán bộ phận cơ thể người, song đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

a1.jpg
Ngô Thị Oanh tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, Công an xã đã tiến hành xác minh, theo dõi, thường xuyên nắm bắt các biến động về nơi ở của Oanh.

Đồng thời, lực lượng công an tiếp xúc, gặp gỡ, vận động gia đình và người thân khuyên nhủ Oanh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau gần 10 ngày kiên trì thuyết phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Châu phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã vận động thành công Ngô Thị Oanh ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận: khi đường dây mua bán thận bị phát hiện và các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, Oanh đã nhanh chóng bỏ trốn sang Campuchia. Sau thời gian lẩn trốn, nhận thấy khó thoát và được lực lượng chức năng vận động, Oanh đã về Việt Nam đầu thú.

Thông tin ban đầu cho biết, Oanh bị các đối tượng trong đường dây mua bán nội tạng (thận) lôi kéo, giả mạo làm vợ của người hiến tạng để ký vào hồ sơ hiến tạng nhằm nhận tiền.

Hiện, Công an xã Hải Châu đã bàn giao Ngô Thị Oanh cho Cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

