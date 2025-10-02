Vượt lũ, xuyên đêm phối hợp bắt đối tượng trốn truy nã tại Cao Bằng

Ly Xá Dì là đối tượng bị truy nã từ năm 2020 sau khi bỏ trốn. Dù lực lượng công an nhiều lần vận động, gửi thư kêu gọi ra đầu thú nhưng Dì kiên quyết lẩn trốn.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, không quản mưa lớn, đường sá sạt lở, sau hơn 13 giờ di chuyển liên tục từ Lai Châu sang Cao Bằng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ly Xá Dì (SN 1995, trú tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trạm Biên phòng Sóc Giang nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Ly Xá Dì tại cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.

Ly Xá Dì là đối tượng trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ (cũ) khởi tố và ra quyết định truy nã từ năm 2020 sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc. Dù lực lượng công an nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi ra đầu thú nhưng Dì kiên quyết lẩn trốn suốt 5 năm qua.

Qua nhiều năm điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Dì đang làm thuê tại huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc), khu vực giáp ranh tỉnh Cao Bằng và đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng trao đổi với Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng .

Vào hồi 17h00 ngày 30/9, khi Ly Xá Dì nhập cảnh qua cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trạm Biên phòng Sóc Giang nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng truy nã thành công.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường từ Lai Châu sang Cao Bằng bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Tuy vậy, để kịp thời ngăn chặn, không cho đối tượng tiếp tục bỏ trốn, tổ công tác Công an Lai Châu vẫn quyết tâm lên đường, vượt qua nhiều điểm sạt lở, di chuyển liên tục suốt hơn 13 giờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

