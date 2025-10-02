Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vượt lũ, xuyên đêm phối hợp bắt đối tượng trốn truy nã tại Cao Bằng

Ly Xá Dì là đối tượng bị truy nã từ năm 2020 sau khi bỏ trốn. Dù lực lượng công an nhiều lần vận động, gửi thư kêu gọi ra đầu thú nhưng Dì kiên quyết lẩn trốn.

Gia Đạt

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, không quản mưa lớn, đường sá sạt lở, sau hơn 13 giờ di chuyển liên tục từ Lai Châu sang Cao Bằng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ly Xá Dì (SN 1995, trú tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu).

capture.png
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trạm Biên phòng Sóc Giang nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Ly Xá Dì tại cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.

Ly Xá Dì là đối tượng trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ (cũ) khởi tố và ra quyết định truy nã từ năm 2020 sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc. Dù lực lượng công an nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi ra đầu thú nhưng Dì kiên quyết lẩn trốn suốt 5 năm qua.

Qua nhiều năm điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Dì đang làm thuê tại huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc), khu vực giáp ranh tỉnh Cao Bằng và đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng trao đổi với Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng .

Vào hồi 17h00 ngày 30/9, khi Ly Xá Dì nhập cảnh qua cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trạm Biên phòng Sóc Giang nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng truy nã thành công.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường từ Lai Châu sang Cao Bằng bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Tuy vậy, để kịp thời ngăn chặn, không cho đối tượng tiếp tục bỏ trốn, tổ công tác Công an Lai Châu vẫn quyết tâm lên đường, vượt qua nhiều điểm sạt lở, di chuyển liên tục suốt hơn 13 giờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#Cao Bằng #đối tượng trốn truy nã #bắt giữ #lũ lụt #công an

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản ở Lạng Sơn

Đối tượng này bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (cũ) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian xác minh, truy xét, khoảng 14h ngày 23/9, tại khối 3, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn.

capture-7716.png
Đối tượng truy nã Hoàng Văn Quang tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ trốn nã vì tội buôn bán nội tạng cơ thể người ra đầu thú

Công an Nghệ An vừa vận động thành công đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" ra đầu thú.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Hải Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vận động thành công một đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã ra đầu thú.

Trước đó, Công an xã Hải Châu nhận được quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đối với Ngô Thị Oanh (25 tuổi, trú tại xã Hải Châu).

Xem chi tiết

Xã hội

Chân dung hotgirl Ly Meo bị truy nã vì liên quan đến đường dây ma túy

Ly Meo bị khởi tố do liên quan đến đường dây buôn ma túy. Khi được cho tại ngoại, đối tượng đã bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

capture-6575.png
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tên gọi khác là Ly Meo, 24 tuổi, thường trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.
capture-9654.png
Được biết, Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới