Bắt đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản ở Lạng Sơn

Ngày 25/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian xác minh, truy xét, khoảng 14h ngày 23/9, tại khối 3, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn.

Đối tượng truy nã Hoàng Văn Quang tại cơ quan Công an.

Đối tượng truy nã là Hoàng Văn Quang, sinh năm 1995, HKTT: Khối 3, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là khối 3, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Đối tượng này bị truy nã theo Quyết định truy nã số 535/QĐTN-CQĐT ngày 13/9/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau hơn 1 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Việc bắt giữ đối tượng đảm bảo các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân, lực lượng tham gia và đối tượng. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định.

