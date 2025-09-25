Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản ở Lạng Sơn

Đối tượng này bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (cũ) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Gia Đạt

Ngày 25/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian xác minh, truy xét, khoảng 14h ngày 23/9, tại khối 3, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn.

capture-7716.png
Đối tượng truy nã Hoàng Văn Quang tại cơ quan Công an.

Đối tượng truy nã là Hoàng Văn Quang, sinh năm 1995, HKTT: Khối 3, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là khối 3, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Đối tượng này bị truy nã theo Quyết định truy nã số 535/QĐTN-CQĐT ngày 13/9/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau hơn 1 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Việc bắt giữ đối tượng đảm bảo các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân, lực lượng tham gia và đối tượng. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#đối tượng truy nã #Công an Lạng Sơn #tội cố ý làm hư hỏng #Cao Lộc #bắt giữ đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Kẻ trốn nã vì tội buôn bán nội tạng cơ thể người ra đầu thú

Công an Nghệ An vừa vận động thành công đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" ra đầu thú.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Hải Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vận động thành công một đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã ra đầu thú.

Trước đó, Công an xã Hải Châu nhận được quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đối với Ngô Thị Oanh (25 tuổi, trú tại xã Hải Châu).

Xem chi tiết

Xã hội

Chân dung hotgirl Ly Meo bị truy nã vì liên quan đến đường dây ma túy

Ly Meo bị khởi tố do liên quan đến đường dây buôn ma túy. Khi được cho tại ngoại, đối tượng đã bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

capture-6575.png
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tên gọi khác là Ly Meo, 24 tuổi, thường trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.
capture-9654.png
Được biết, Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.
Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài về đầu thú

Nhất trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp.

Ngày 15/9, Phòng ANĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất (SN 1990, ở phường Nam Đồng), kẻ chuyên 'tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài' ra đầu thú, trình diện cơ quan điều tra.

capture-1534.png
Đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới