Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Lâm Đồng

Với thủ đoạn huy động vốn vay đáo hạn, Lê Ngọc Trung (Lâm Đồng) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 11/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung (SN 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Lê Ngọc Trung là nhân viên của ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần tiền để trả khoản vay đến thời hạn, sau khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), hồ sơ do Trung thụ lý.

Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung.

Tin lời Trung, 5 bị hại đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung làm chủ hoặc do Trung nhờ người khác nhận giúp với hơn 22 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trung dùng để trả nợ đã vay trước đó, đến khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Trung đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc Thiếu tá Phan Nhật Quang, điều tra viên thông qua số điện thoại: 0962 426 552.

