“Nữ quái” lĩnh án tù vì lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng

Với cáo buộc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Trần Thị Tú Trinh bị Toà án Nhân dân thành phố Huế tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 6/9, Toà án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Tú Trinh (SN 1986, trú tại TP. Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Trinh tham gia nhiều dây hụi do chị Tôn Nữ Mỹ Nguyệt (SN 1993) và chị Lê Khánh Khánh Quỳnh (SN 1990) làm chủ hụi. Trong thời gian này, Trinh liên tục rút hụi ở các kỳ đầu, nhưng không đóng tiền ở các kỳ sau, dẫn đến nợ hụi lớn.

Không dừng lại ở việc chơi hụi, Trinh còn vay tiền của chị Quỳnh và chị Mai Thị Quỳnh Chi (SN 1991), để sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ.

Trần Thị Tú Trinh tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Cụ thể, Trinh bốc hụi trước từ chị Nguyệt với số tiền 650 triệu đồng và từ chị Quỳnh 724 triệu đồng. Ngoài ra, Trinh mượn tiền mặt từ chị Quỳnh 300 triệu đồng và từ chị Chi 850 triệu đồng.

Đến tháng 4/2023, Trinh cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại. Tổng số tiền Trần Thị Tú Trinh đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trinh thành thật khai báo, đồng thời bồi thường số tiền đã chiếm đoạt, các bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Trinh 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

