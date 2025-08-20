Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng bắt quả tang 04 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà Lê Huỳnh Dự ở phường Hương Trà (TP Đà Nẵng).

Thanh Hà

Ngày 20/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Công Bảo (SN 1993) và Lê Huỳnh Dự (SN 1983), cùng trú phường Tam Kỳ để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

du.jpg
Đối tượng Lê Huỳnh Dự tại cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 13h ngày 07/8, Tổ công tác Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức mật phục, kiểm tra và phát hiện 04 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà Lê Huỳnh Dự tại Khối phố 4, phường Hương Trà.

Qua test nhanh, cả 04 đối tượng đều dương tính với ma túy đá, gồm: Mai Nguyễn Nhã Trâm (SN 1986), trú phường Hương Trà; Nguyễn Lê Nhật Thành (SN 1987), trú phường Tam Kỳ; Nguyễn Lê Công Bảo và Lê Huỳnh Dự.

n.jpg
Đối tượng Nguyễn Lê Công Bảo tại cơ quan Công an phường.

Quá trình điều tra, Công an phường Hương Trà đã xác định 02 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là Nguyễn Lê Công Bảo và Lê Huỳnh Dự nên đã đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP ban hành Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

