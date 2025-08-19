Kịp thời khống chế 2 đối tượng dương tính với ma túy lái ô tô bỏ chạy

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kịp thời khống chế, bắt giữ 2 đối tượng dương tính với ma túy điều khiển ô tô bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng dương tính với ma túy lái xe bỏ chạy.

Khoảng 15h20 ngày 19/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện xe ô tô con biển kiểm soát 43E-018.XX có dấu hiệu nghi vấn tại số 142 Nguyễn Tri Phương.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giao lộ Lê Duẩn – Điện Biên Phủ thì kịp thời khống chế, dừng phương tiện và đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Lái xe được xác định là V.T. (SN 1999, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chở theo T.C.C. (SN 2001, trú đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê). Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy”, tạm giữ phương tiện và bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Thanh Khê.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy: