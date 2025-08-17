“Đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện 145 dân chơi dương tính với ma túy

Hàng trăm cảnh sát bất ngờ “đột kích” vào 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Nam Đồng Hà (Quảng Trị), qua đó phát hiện 145 người dương tính với ma túy.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 145 người có kết quả dương tính với ma túy tại Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 16/08, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đồng loạt kiểm tra đối với 02 cơ sở gồm: Nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng Công an "đột kích" 2 tụ điểm ăn chơi ở hường Nam Đông Hà. Ảnh: CACC.

Tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng Bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn có khách. Trong đó, 07 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”; 03 bàn gồm 21 khách đang sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan chức năng tạm giữ 32 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Tiến hành test nhanh, phát hiện 145 người dương tính với chất ma túy. Ảnh: CACC.

Cùng thời điểm trên, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra tại vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách. Trong đó, 5 bàn có 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 07 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ma tuý, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng chục bình khí cười. Ảnh: CACC.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định tại 02 cơ sở trên có tổng cộng 12 bàn với 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.