Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

“Đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện 145 dân chơi dương tính với ma túy

Hàng trăm cảnh sát bất ngờ “đột kích” vào 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Nam Đồng Hà (Quảng Trị), qua đó phát hiện 145 người dương tính với ma túy.

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 145 người có kết quả dương tính với ma túy tại Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 16/08, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đồng loạt kiểm tra đối với 02 cơ sở gồm: Nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

tran-khoi-copy.jpg
Lực lượng Công an "đột kích" 2 tụ điểm ăn chơi ở hường Nam Đông Hà. Ảnh: CACC.

Tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng Bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn có khách. Trong đó, 07 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”; 03 bàn gồm 21 khách đang sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan chức năng tạm giữ 32 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

img-9319-1068x712.jpg
Tiến hành test nhanh, phát hiện 145 người dương tính với chất ma túy. Ảnh: CACC.

Cùng thời điểm trên, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra tại vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách. Trong đó, 5 bàn có 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 07 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

img-9301.jpg
Ngoài ma tuý, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng chục bình khí cười. Ảnh: CACC.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định tại 02 cơ sở trên có tổng cộng 12 bàn với 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Đột kích #Công an Quảng Trị #bắt giữ #dân chơi #dương tính ma tuý #bóng cười

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 16/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn xã Kỳ Thượng.

Trước đó, vào khoảng 12h10 ngày 25/7, Công an xã Kỳ Thượng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Kỳ Lạc, bắt quả tang 3 đối tượng ,gồm: Lê Hồng Phong (SN 1991, trú xã Kỳ Thượng), Phạm Quang Thái (SN 1988) và Mai Văn Tiến (SN 1987, cùng trú xã Hương Khê) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 30M-133.34 tại khu vực gần cầu Khe Nhơi, thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Thượng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đôi bạn dắt nhau vào tù vì mua bán ma tuý

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 13/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Hoàng Xuân Thành (SN 1994) và Cao Quyết Thắng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, vào lúc 21h15 ngày 13/01/2025, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, phường Thủy Xuân (TP Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá ở Lâm Đồng

Đang vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá đi tiêu thụ, Giàng Seo Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

1.jpg
Giàng Seo Hoà cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới