Đang chấp hành án treo vẫn tiếp tục đi trộm cắp

Dù đang chấp hành án treo, nhưng Võ Quốc V (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Võ Quốc V (SN 09/5/2008, trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 16h45 ngày 07/8/2025, lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản, Võ Quốc V (là bị án đang chấp hành thời gian thử thách của án treo tại UBND xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về tội Trộm cắp tài sản) đã có hành vi lén lút đột nhập vào nhà chị Lê Thị M (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) lấy trộm 7.300.000 đồng tiền mặt.

Toàn cảnh phiên toà.

Ngay sau khi gây án, Võ Quốc V đã bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Quốc V 07 tháng tù, tổng hợp hình phạt 06 tháng tù của Bản án đã cho hưởng án treo, buộc bị cáo phải chấp hành 13 tháng tù.

