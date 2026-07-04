Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ

Chủ tịch Đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, sáng 4/7, bão số 1 Maysak đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ.

Sáng ngày 4/7, bão số 1 Maysak đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ. Lúc 9h sáng cùng ngày, vị trí tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 40km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Bão số 1 Maysak gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 tại Bạch Long Vĩ

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết, sáng cùng ngày, bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ.

Theo ông Đông, công tác phòng chống bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ đang được thực hiện nghiêm túc, các đơn vị hiện đang thực hiện phòng chống bão 24/24h.

“Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền đã về nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Nhà cửa, cơ sở vật chất tại đặc khu đã được chằng chống cẩn thận”, Chủ tịch Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) thông tin.

Công tác phòng chống bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ đang được thực hiện nghiêm túc.

Sáng cùng ngày tại Hải Phòng vùng biển ven bờ các phường Hải An, Đông Hải, Nam Triệu, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh và các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến Hải, gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, sóng cao 1-2 m. Trên đất liền, các xã, phường khu vực phía Đông Bắc và Đông Nam thành phố có gió mạnh dần lên cấp 3-4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Tính đến sáng 4/7, công tác phòng chống bão số 1 tại Hải Phòng được thực hiện nghiêm ngặt. Thành phố đã ban hành Công điện số 05 về khẩn trương tập trung phòng chống bão số 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng ban hành Công văn số 7923 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông báo một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển…Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp kiểm đếm thông báo cho hơn 1.600 phương tiện tàu, với hơn 4.400 lao động đã được huy động vào bờ, tránh trú bão an toàn, không còn phương tiện chưa liên lạc được.

Thuyền bè neo đậu tại Đồ Sơn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 16h ngày 3/7. Đối với lượng khách du lịch tại đảo Cát Bà đã được bố trí chỗ nghỉ an toàn, hơn 500 khách du lịch tại Đồ Sơn cũng được hỗ trợ chỗ nghỉ để phòng tránh bão.

Sáng cùng ngày tại Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận có mưa từng lúc, gió chưa mạnh, các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương ứng phó bão số 1.

Lãnh đạo UBND đặc khu Cô Tô cho biết, các lực lượng vẫn duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố từ trước. Công tác rà soát, bảo đảm an toàn cho hơn 2.000 khách du lịch còn lưu trú trên địa bàn tiếp tục được triển khai, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hưởng.

Tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã xuất hiện mưa to trên diện rộng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường Móng Cái 1,2,3 đã tiến hành kiểm tra các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đồng thời chỉ đạo các lực lượng duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai các phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Phường Móng Cái 1 đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, các tổ xung kích và đoàn viên thanh niên, cùng đầy đủ phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Các phường Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với bão số 1.

Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Các điểm xung yếu có thể xuất hiện sạt lở cũng được gia cố. Những cây xanh có nguy cơ đổ gãy cũng được cắt tỉa, đảm bảo an toàn.

Thành phố đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương cửa sông, cửa biển, đồng thời chủ động đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

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