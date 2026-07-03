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Xã hội

Bão số 1 dự báo gây ngập và ảnh hưởng hoạt động ven biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 8h ngày 3/7, bão số 1 đang cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam. Trong 48 giờ tới, bão có thể gây nước dâng từ 0,2-0,5m tại ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Theo VOV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 8h ngày 3/7, tâm bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế Maysak) ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam.

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Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 1, trong 24 giờ tới, ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao 0,2-0,3m, chủ yếu vào chiều và tối.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao khoảng 0,3-0,5m, cũng chủ yếu vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nước dâng do bão kết hợp với thủy triều có thể làm mực nước ven biển tăng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ven biển và cửa sông trong thời gian triều lên, chủ yếu vào chiều và tối.

Hiện tượng này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển. Người dân và chính quyền các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động các biện pháp ứng ph

#bão số 1 #dự báo thời tiế #ngập lụt #tàu thuyền

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