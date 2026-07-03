Bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km, Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 500mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12km/h.

Trong 24-72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.

Đến 16h ngày 4/7, bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, tại vị trí khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 80km về phía Nam Đông Nam. Bão duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5-112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 16h ngày 5/7, bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tại vị trí khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4h ngày 6/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, ở trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tại vị trí khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Về tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Đối với đất liền ven biển, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4/7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm: tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.