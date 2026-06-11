Bảo lãnh dự thầu không đủ thời hạn, Công ty Minh Long mất cơ hội trúng gói hơn 7,1 tỷ

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Bình An, tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Xây dựng mới 6 phòng học và các hạng mục khác thuộc dự án Trường Mầm non Vĩnh Hòa Hiệp.

Nguồn MSC

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với giá gói thầu được duyệt 7.151.478.896 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá e-HSDT số 16/BC-HD do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương lập, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Bị loại vì bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu

Điểm đáng chú ý tại gói thầu này là Công ty TNHH Minh Long bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Theo hồ sơ, doanh nghiệp nộp bảo lãnh dự thầu trị giá 100 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang phát hành ngày 13/5/2026.

Tuy nhiên, thư bảo lãnh chỉ có hiệu lực trong 120 ngày kể từ ngày đóng thầu (14/5/2026), trong khi Mục 18.2 của E-HSMT quy định thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu tối thiểu là 150 ngày.

Do không đáp ứng yêu cầu về thời gian hiệu lực, hồ sơ của Công ty TNHH Minh Long được đánh giá không hợp lệ và không được xem xét ở các bước tiếp theo.

Đáng chú ý, giá dự thầu sau khi áp dụng giảm giá 5% của doanh nghiệp này là 7.073.278.969 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 78 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này không còn ý nghĩa khi hồ sơ không vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết bảo đảm dự thầu là một trong những điều kiện tiên quyết để xác định tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Theo quy định của Luật Đấu thầu, trường hợp bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu về thời gian hiệu lực thì hồ sơ sẽ bị loại và không thuộc trường hợp được làm rõ hoặc bổ sung.

An Lộc Phát trúng thầu với giá hơn 6,22 tỷ đồng

Sau khi loại hồ sơ không hợp lệ của Công ty TNHH Minh Long, Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá các hồ sơ còn lại.

Kết quả, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu với giá 6.229.380.211 đồng.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước khi áp dụng thư giảm giá, nhà thầu này chào giá khoảng 6,911 tỷ đồng. Sau khi áp dụng mức giảm giá 9,86%, tương đương hơn 681 triệu đồng, giá dự thầu được đưa xuống còn 6,229 tỷ đồng.

So với giá gói thầu 7,151 tỷ đồng, mức giá trúng thầu thấp hơn khoảng 922 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 12,89%.

Xếp hạng thứ hai là Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành với giá dự thầu sau giảm giá 6.580.518.570 đồng. Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Tân Kiên Giang xếp hạng thứ ba với giá dự thầu 7.148.800.595 đồng.

Theo quyết định phê duyệt, hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thi công là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát đã tham gia 157 gói thầu và trúng nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn khu vực.