Bảo lãnh dự thầu không đủ thời hạn, Công ty Minh Long mất cơ hội trúng gói hơn 7,1 tỷ

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Bình An, tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Xây dựng mới 6 phòng học và các hạng mục khác thuộc dự án Trường Mầm non Vĩnh Hòa Hiệp.
Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với giá gói thầu được duyệt 7.151.478.896 đồng.
Theo Báo cáo đánh giá e-HSDT số 16/BC-HD do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương lập, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
Bị loại vì bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu
Điểm đáng chú ý tại gói thầu này là Công ty TNHH Minh Long bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.
Theo hồ sơ, doanh nghiệp nộp bảo lãnh dự thầu trị giá 100 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang phát hành ngày 13/5/2026.
Tuy nhiên, thư bảo lãnh chỉ có hiệu lực trong 120 ngày kể từ ngày đóng thầu (14/5/2026), trong khi Mục 18.2 của E-HSMT quy định thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu tối thiểu là 150 ngày.
Do không đáp ứng yêu cầu về thời gian hiệu lực, hồ sơ của Công ty TNHH Minh Long được đánh giá không hợp lệ và không được xem xét ở các bước tiếp theo.
Đáng chú ý, giá dự thầu sau khi áp dụng giảm giá 5% của doanh nghiệp này là 7.073.278.969 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 78 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này không còn ý nghĩa khi hồ sơ không vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ.
Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết bảo đảm dự thầu là một trong những điều kiện tiên quyết để xác định tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Theo quy định của Luật Đấu thầu, trường hợp bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu về thời gian hiệu lực thì hồ sơ sẽ bị loại và không thuộc trường hợp được làm rõ hoặc bổ sung.
An Lộc Phát trúng thầu với giá hơn 6,22 tỷ đồng
Sau khi loại hồ sơ không hợp lệ của Công ty TNHH Minh Long, Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá các hồ sơ còn lại.
Kết quả, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu với giá 6.229.380.211 đồng.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước khi áp dụng thư giảm giá, nhà thầu này chào giá khoảng 6,911 tỷ đồng. Sau khi áp dụng mức giảm giá 9,86%, tương đương hơn 681 triệu đồng, giá dự thầu được đưa xuống còn 6,229 tỷ đồng.
So với giá gói thầu 7,151 tỷ đồng, mức giá trúng thầu thấp hơn khoảng 922 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 12,89%.
Xếp hạng thứ hai là Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành với giá dự thầu sau giảm giá 6.580.518.570 đồng. Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Tân Kiên Giang xếp hạng thứ ba với giá dự thầu 7.148.800.595 đồng.
Theo quyết định phê duyệt, hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thi công là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát đã tham gia 157 gói thầu và trúng nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn khu vực.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Bảo đảm dự thầu là một trong những căn cứ quan trọng để xác định tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Từ trường hợp tại Gói thầu số 01 thuộc dự án Trường Mầm non Vĩnh Hòa Hiệp, có thể lưu ý một số quy định đáng chú ý của pháp luật đấu thầu hiện hành:
Hiệu lực bảo đảm dự thầu phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu
Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm dự thầu chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu, trong đó có thời gian hiệu lực.
Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính từ thời điểm đóng thầu và phải bảo đảm không ngắn hơn thời gian tối thiểu được quy định trong E-HSMT. Trường hợp bảo lãnh dự thầu có thời gian hiệu lực ngắn hơn yêu cầu, hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá không hợp lệ và bị loại mà không thuộc trường hợp được làm rõ hoặc bổ sung.
Đánh giá e-HSDT phải tuân thủ biểu mẫu thống nhất
Đối với các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn hoặc hỗn hợp thực hiện theo quy trình thông thường, việc đánh giá e-HSDT được thực hiện theo Mẫu số 14A_BCĐG HSDT do Bộ Tài chính ban hành.
Biểu mẫu này được áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC và Thông tư số 80/2025/TT-BTC, bảo đảm thống nhất trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đánh giá nhân sự, thiết bị dựa trên cam kết của nhà thầu
Theo các quy định hiện hành về đấu thầu qua mạng, đối với nhiều gói thầu xây lắp áp dụng quy trình thông thường, việc đánh giá nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu được thực hiện trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu. Cách tiếp cận này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.