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Bạn đọc - Phản biện

An Giang: Công ty Đại Phong trúng gói thầu hơn 7,8 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa phê duyệt Công ty TNHH Một Thành Viên Vật liệu xây dựng Đại Phong trúng gói thầu xây lắp Trường tiểu học B Long Bình.

Hữu Thông

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 568/QĐ-BQLDA ngày 25/5/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 33: Thi công xây lắp Trường tiểu học B Long Bình điểm phụ (khóm Tân Thạnh) thuộc Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện An Phú.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một Thành Viên Vật liệu xây dựng Đại Phong với giá trúng thầu là 7.886.251.000 đồng. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 360 ngày.

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Nguồn MSC

Theo kết quả đánh giá, gói thầu thu hút 6 nhà thầu tham dự với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Các nhà thầu không trúng bao gồm: Công ty TNHH Thành Sơn (không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật), Liên danh Cty NST - CITAD (không đáp ứng tính hợp lệ), Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát (xếp hạng từ 2 đến 4).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Một Thành Viên Vật liệu xây dựng Đại Phong là nhà thầu có kinh nghiệm tại tỉnh An Giang. Tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực III mời thầu, đơn vị này đã tham gia 17 gói và trúng 13 gói, với tỷ lệ giá trúng thầu đạt khoảng 97,56% so với dự toán.

Trước bối cảnh các dự án đầu tư công tại An Giang đang được đẩy mạnh, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia đánh giá kỹ lưỡng HSDT, tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là yêu cầu tiên quyết để đảm bảo chất lượng công trình. Đối với các gói thầu xây lắp, ngoài việc lựa chọn nhà thầu có giá cạnh tranh, chủ đầu tư còn phải chịu trách nhiệm giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện theo Luật Xây dựng sau khi hợp đồng được ký kết.

Các văn bản như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC hiện đã quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác công khai thông tin đấu thầu qua mạng, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến kết quả thẩm định hồ sơ. Việc minh bạch hóa các báo cáo đánh giá E-HSDT không chỉ đảm bảo sự công bằng mà còn giúp dư luận và cơ quan quản lý dễ dàng giám sát, ngăn chặn các hành vi gian lận trong đấu thầu.

CẦN THIẾT TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Hoạt động đấu thầu tại các dự án đầu tư công cần đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế dựa trên các nền tảng pháp lý sau:

  • Tính minh bạch trong HSMT và HSDT: Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hồ sơ mời thầu phải bảo đảm tính cạnh tranh, không đưa ra các tiêu chí hạn chế nhà thầu; việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện đúng phương pháp và tiêu chuẩn đã phê duyệt.
  • Công khai thông tin: Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả thẩm định và lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  • Trách nhiệm của các bên: Nghị định số 214/2025/NĐ-CP yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu; nhà thầu phải cam kết trung thực về năng lực, kinh nghiệm, tránh các hành vi gian lận làm sai lệch kết quả đấu thầu.
  • Giám sát thực thi: Sau khi trúng thầu, quá trình thực hiện hợp đồng phải tuân thủ Luật Xây dựng và các cam kết đã ký kết; chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng để đảm bảo hiệu quả đầu tư công.
#Quy trình đấu thầu công khai #Chọn nhà thầu xây dựng #Minh bạch và trách nhiệm pháp lý #Thể thức hợp đồng xây dựng #Giám sát tiến độ và chất lượng dự án

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