An Giang: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu kè chống sạt lở xã Phú Hòa

Hoạt động đấu thầu qua mạng không chỉ là giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính, mà cốt lõi còn hướng đến việc thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách công. Mới đây, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho một dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn xã Phú Hòa, tỉnh An Giang, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận ngành xây dựng nhờ tỉ lệ tiết kiệm ngân sách rất đáng ghi nhận. Điều này chứng minh rằng khi thị trường đấu thầu được vận hành thông thoáng, hiệu quả kinh tế cho đầu tư công sẽ được tối ưu hóa tối đa.

Cụ thể, tại Gói thầu số 10: Thi công xây dựng thuộc dự án Khắc phục sạt lở kết hợp kiên cố hóa tuyến đường bờ Bắc kênh Cái Sắn (giai đoạn 2), chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước.

Gói thầu có giá dự toán được xác lập là 38.735.960.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 240 ngày. Quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu số 315/QĐ-BQLDA ngày 27/03/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Cường ký ban hành trước đó đã tạo nền tảng pháp lý rõ ràng, mở rộng cơ hội tiếp cận bình đẳng cho các đơn vị năng lực.

Biên bản mở thầu ghi nhận một không khí cạnh tranh rất sôi nổi khi có tới 7 nhà thầu và liên danh cùng nộp hồ sơ tham gia. Đây là một con số ấn tượng đối với các gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông, thủy lợi cấp tỉnh, chứng tỏ sức hút và tính công khai thông tin của dự án.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính một cách độc lập, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Gói thầu số 10 (gồm Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên, mã số thuế: 1602040259 và Công ty CP Xây dựng Ngọc Á Châu, mã số thuế: 0304481898).

Giá trúng thầu chính thức được công bố tại quyết định phê duyệt là 33.467.136.523 đồng. So với giá dự toán ban đầu, gói thầu này đã tiết kiệm giảm giá tuyệt đối cho ngân sách Nhà nước hơn 5,2 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm tương đối đạt khoảng 13,6%. Con số này phản ánh hiệu quả kinh tế rõ rệt thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đồng thời cho thấy chiến lược giảm giá sâu lên tới 13,54% của liên danh trúng thầu nhằm tối ưu hóa năng lực cạnh tranh trước các đối thủ mạnh, một diễn biến tích cực và lành mạnh cho dòng vốn đầu tư công.

Phân tích sâu dữ liệu lịch sử trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, các thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị dày dạn kinh nghiệm thực tế. Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên, có trụ sở tại số 252 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, An Giang, là một cái tên vô cùng quen thuộc tại địa phương với lịch sử tham gia 210 gói thầu, trong đó trúng 59 gói. Riêng tại địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp này ghi dấu ấn tại 205 gói thầu, có mối quan hệ đấu thầu thường xuyên với các ban quản lý dự án cấp huyện trước đây và từng tham gia 19 gói thầu do chính Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, đối tác cùng liên danh là Công ty CP Xây dựng Ngọc Á Châu (địa chỉ tại 781/A17 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TP HCM) lại sở hữu thế mạnh chuyên sâu về các công trình thủy lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên quy mô toàn vùng Nam Bộ, từng tham gia 95 gói thầu và trúng 50 gói. Sự kết hợp giữa một doanh nghiệp am hiểu địa bàn, địa hình địa phương với một đơn vị mạnh về kỹ thuật xây dựng thủy lợi đã tạo nên một phương án dự thầu tối ưu về cả biện pháp thi công lẫn giá thành, vượt qua định mức kỹ thuật khắt khe của chủ đầu tư.

Bình luận dưới góc nhìn pháp lý và công tác quản lý đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia nộp hồ sơ tại một gói thầu xây lắp cho thấy hồ sơ mời thầu được xây dựng thông thoáng, không cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng hay rào cản kinh nghiệm quá mức. Mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Khi tính cạnh tranh được đẩy lên cao, biên độ tiết kiệm cho ngân sách tự khắc sẽ được tối ưu hóa theo đúng quy luật thị trường, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước pháp luật".

Tuyến đường bờ Bắc kênh Cái Sắn có vai trò chiến lược trong việc giao thương và bảo vệ an toàn hành lang sạt lở. Việc lựa chọn được nhà thầu thông qua một quy trình đấu thầu minh bạch, đạt tỉ lệ tiết kiệm cao kỳ vọng sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ 240 ngày, đảm bảo chất lượng bền vững cho công trình và mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống an sinh của người dân xã Phú Hòa nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.