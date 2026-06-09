Bảo Lâm 1: Chỉ định thầu sửa chữa hội trường thôn, tiết kiệm hơn 52,6 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa hội trường thôn. Đây là gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công tại cơ sở.

Kết quả chỉ định thầu và hiệu quả cắt giảm chi phí ngân sách

Cụ thể, ngày 19/05/2026, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Lâm 1 đã ký phê duyệt Quyết định số 19/QĐ-PVHXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Ngay sau đó, quá trình thương thảo hợp đồng được tiến hành khẩn trương vào ngày 20/05/2026 giữa chủ đầu tư và đơn vị được đề nghị chỉ định thầu.

Đến ngày 22/05/2026, Quyết định số 20/QĐ-PVHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức được ban hành, khẳng định tính hợp pháp và tiến độ xử lý hồ sơ nhanh chóng của đơn vị công ích. Trước đó, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đã được Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 ký phê duyệt tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 26/12/2025, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho toàn bộ quy trình triển khai sau đó.

Theo các quyết định nêu trên, gói thầu xây lắp sửa chữa hội trường thôn có giá được duyệt là 1.749.600.432 đồng. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm. Giá trúng thầu được phê duyệt cố định ở mức 1.697.000.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động thương thảo, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 52.600.432 đồng.

Tỷ lệ giảm giá này tương đương xấp xỉ 3,01% so với dự toán ban đầu. Đối với các gói thầu quy mô nhỏ áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, mức tiết kiệm trên 3% được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao. Con số này chứng minh nỗ lực của chủ đầu tư trong việc rà soát đơn giá, định mức kỹ thuật nhằm bảo vệ dòng vốn công ích, thay vì chỉ giảm giá mang tính tượng trưng dưới 1% như thường thấy ở một số dự án chỉ định thầu khác. Công trình có thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày, đòi hỏi nhà thầu phải tập trung nguồn lực thi công đúng tiến độ.

Quyết định số 20/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Xét về lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm (mã số doanh nghiệp 5801398455, địa chỉ tại số 225 Trần Phú, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) là một đơn vị có năng lực thực tế đáng chú ý tại địa phương. Thống kê dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia dự thầu 29 gói thầu và xuất sắc trúng đến 26 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 37.227.647.747 đồng. Việc một nhà thầu liên tục chứng minh năng lực và giành thị phần lớn tại địa bàn khẳng định sự am hiểu sâu sắc về địa hình, nguồn cung vật liệu và nhân công tại chỗ. Điều này mang lại sự an tâm nhất định cho chủ đầu tư về khả năng hoàn thành dự án trong thời hạn 210 ngày.

Đánh giá về mô hình triển khai của gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc chủ đầu tư đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,01% thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là một kết quả tích cực, phản ánh sự nghiêm túc trong khâu thương thảo giá giữa các bên liên quan. Động thái này bám sát tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả và triệt để tiết kiệm trong đầu tư công, đồng thời thể hiện khả năng tối ưu hóa chi phí đầu vào của ban quản lý dự án.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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