Báo động khẩn cấp hai điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa, QL20

Mưa lớn nhiều ngày khiến hai đoạn Km226+600–Km226+800 và Km249+932–Km249+968 tiếp tục sạt lở sâu, UBND tỉnh Lâm Đồng phải ban hành quyết định ứng phó khẩn cấp.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai vị trí sạt lở lớn: đoạn Km226+600 – Km226+800 trên đèo Mimosa và đoạn Km249+932 – Km249+968 thuộc Quốc lộ 20. Đây đều là những điểm tiếp tục sạt trượt nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn, đe dọa an toàn giao thông và người dân khu vực.

Chủ tịch Hồ Văn Mười nghe báo cáo hiện trạng, đánh giá nguy cơ tiếp tục sạt trượt tại vị trí đứt gãy trên đèo Mimosa.

Tại đèo Mimosa, khoảng 23h ngày 19/11, mái taluy âm cùng nền, mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn dài khoảng 70m, sâu 40m. Trong khi đó, tại Km249+932 – Km249+968, nền đường sạt lở dài 36m, mặt đường sụt lún 30cm và có nguy cơ mở rộng.

Toàn cảnh sạt lở trên đèo Mimosa, đất đá tràn xuống mặt đường và chân taluy, chia cắt giao thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lập tức cắm biển cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm, di dời khẩn cấp các hộ dân dưới chân taluy; duy trì trực ban 24/24 và theo dõi diễn biến địa chất. Các lực lượng được giao nhiệm vụ phân luồng giao thông, tổ chức chốt trực, sẵn sàng cứu hộ – cứu nạn và báo cáo kịp thời.

Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương khảo sát hiện trường, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý trước mắt để đảm bảo giao thông an toàn.

UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt được giao nhiệm vụ di dời ngay các hộ dân trong vùng có nguy cơ cao, đồng thời chốt chặn 24/24, không để người dân quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.