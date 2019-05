Nam sinh làm nữ sinh có thai không bị xử lý hình sự, có đúng luật?

(Kiến Thức) - Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, đối với trường hợp nam sinh ở Phú Thọ quan hệ tình dục với một nữ sinh khiến em này mang thai, cơ quan công an cho rằng, nam sinh Đ. không phải chịu trách nhiệm hình sự là đúng.

Liên quan việc nam sinh lớp 10 làm 4 bạn gái mang thai lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh làm rõ và bước đầu kết luận nội dung trên là không chính xác.



Tuy nhiên, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nam sinh Bùi Tiến Đ. có quan hệ yêu đương và quan hệ tình dục với em Nguyễn Thị Bích H. dẫn đến việc H. mang thai. Thời điểm này, Đ. dưới 16 tuổi và H. 14 tuổi 10 tháng. Do vậy, theo cơ quan công an, căn cứ tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Đ. không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VPLS Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp này, cơ quan công an cho rằng, nam sinh Đ. không phải chịu trách nhiệm hình sự là đúng.

“Trong trường hợp này nam sinh không phải chịu trách nhiệm hình sự bởi theo Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Nghĩa là người phạm tội phải là người đã thành niên, tức là người đã đủ 18 tuổi trở lên. Do nam sinh chưa đủ 18 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự với tội này”, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Ảnh minh họa.

Luật sư Bình phân tích thêm, trong vụ việc này, hành vi giao cấu hoàn toàn có sự đồng tình của hai người không bên nào ép buộc bên nào. Sự thoả thuận này có trường hợp là mối tình yêu đương.

“Pháp luật đưa ra quy định về hành vi giao cấu thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bằng luật hình sự cũng chủ yếu nhằm bảo vệ sự phát triển bình thường về mặt tình dục đối với người chưa đủ 16 tuổi, bảo vệ trẻ vị thành niên. Vì thế đối với Nhà nước, lứa tuổi này vẫn cần phải giáo dục chứ không phải là để trừng trị”, luật sư Bình nói.

Theo luật sư Bình, hành vi quan hệ tình dục ở độ tuổi vị thành niên thường không kiểm soát do nhận thức chưa đầy đủ nên thường dẫn đến thai nghén ngoài ý muốn.

“Việc mang thai ở tuổi vị thành niên có thể dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ như nạo phá thai,, sinh thiếu cân, đẻ non, thai nhỏ so với tuổi thai... Đây thực sự là một thảm họa, là gánh nặng cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Chính sự mang thai ở tuổi vị thành niên cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển thể chất và tâm sinh lý cũng như phát triển trí tuệ sau này”, Luật sư Bình nói.

Luật sư Bình cho biết, vấn đề quan hệ tình dục vị thành niên là vấn đề luôn làm đau đầu các bậc phụ huynh và nhà trường.

“Bộ GD&ĐT cũng như các bộ ngành liên quan cũng đã đề ra các giải pháp hạn chế tình trạng trên. Tuy nhiên, để giúp các em có thể trưởng thành khỏe mạnh, không quan hệ tình dục sớm thì cha mẹ, thầy cô giáo và xã hội cần phải có sự phối, kết hợp chặt chẽ với nhau. Cần phải thực hiện tốt mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường và xã hội để tìm những biện pháp đề phòng tích cực giúp trẻ thấy việc học tập là thích thú, là bổn phận của mình. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng yêu sớm ở học sinh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, cha mẹ mà là của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường nên tổ chức các hoạt động giáo dục phong phú, đa dạng phù hợp với lứa tuổi như mở các lớp chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa về phát triển giới tính của trẻ, tình bạn trong học sinh, cách học tập đạt hiệu quả; hoặc tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao. Trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh…”, Luật sư Bình cho hay.