Khai quật thi thể, công an phát hiện vụ án mạng kinh hoàng

Nhận được thông tin nạn nhân An được chôn ngay trong ngày trái với phong tục địa phương, công an tiến hành khai quật, khám nghiệm thi thể thì phát hiện vụ án mạng kinh hoàng.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Công an TP HCM. Ngày 7/5, lãnh đạo Đội hướng dẫn điều tra án của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trên Zing.vn, đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với Tướng Văn Lợi (SN 1984, ở xã Minh Khương, huyện Hàm Yên) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Tướng Văn An (hay còn gọi là Chung, SN 1990, trú cùng thôn Ngòi Họp, cháu ruột của Lợi).



Trước đó, nhận được thông tin nạn nhân An được chôn ngay trong ngày trái với phong tục địa phương, Công an huyện Hàm Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi và lấy thông tin từ bệnh viện.

Quá trình khám nghiệm, công an xác định vùng đỉnh trái nạn nhân An có vết thương, hộp sọ có vết nứt. Nguyên nhân tử vong được xác định là cú đánh của chú ruột là Tướng Văn Lợi.

Theo cơ quan điều tra, bố An mất sớm, mẹ đi lấy chồng, An bỏ vợ về ở với ông bà nội là Tướng Văn Quang và Bàn Thị Núc cùng chú ruột là Tướng Văn Lợi. Tuy nhiên, An thường xuyên rượu chè, quậy phá những người trong gia đình.

Tối ngày 4/4, An đi chơi về quát to “Hôm nay tôi phải giết 1 người” rồi An vào trong nhà ngồi ở vị trí để bộ ấm chén uống nước, hút thuốc lào sau đó gạt đổ bộ ấm chén đứng dậy khua ống điếu về phía bàn thờ của gia đình.

Thấy vậy, Lợi nói với An: “Mày làm cái gì đấy, nhà này là nhà của ông bà. Lúc nào mày đi uống rượu say về cũng dọa đánh mọi người. An liền cầm ống điếu tiến về phía Lợi giơ lên dọa đánh.

Nhưng An không đánh mà cầm ống điếu đi ra ngoài… và gọi điện thoại cho mẹ đẻ là bà Đặng Thị Nghẽo (trú xã Thành Long, huyện Hàm Yên) và nói: “Mẹ về đây đi, hôm nay tôi phải giết 1 người". Sau đó, An đến nhà hàng xóm rồi quay lại, trên tay cầm 2 ống điếu đi vào nhà, ông Quang ngồi ở sàn phía dưới bàn thờ hút thuốc lào.

Lúc này, thấy chị Đặng Thị Hoa - (vợ anh Lợi) đang mang thai gần 8 tháng ngồi ở bếp, An cầm ống điếu đánh chị Đặng Thị Hoa (vợ của Lợi đang mang thai gần 8 tháng) ngã ra sàn nhà. Chứng kiến việc này, ông Quang (ông nội An) đã cầm gậy vụt vào đầu An.

Bị đánh, An loạng choạng thì Lợi nhặt lấy 1 đoạn gỗ keo đang cháy dở ở bếp vụt vào đầu làm An ngã xuống sàn nhà. Sau đó, Lợi gọi điện thoại cho công an viên thôn Ngòi Họp đến, rồi đưa vợ đến Bệnh viên Đa khoa huyện Hàm Yên khám.

Còn An được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều trị. do thương tích quá nặng đến ngày 8/4, An đã tử vong.

Một điều tra viên cho biết, ngay khi thanh niên này tử vong, gia đình Lợi đã vội vã đem đi chôn cất, Công an TP HCM cho hay.

Trước thông tin nhận được và nghi vấn đặt ra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cử lực lượng về phối hợp với công an sở tại khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.