Cục ATTP cảnh cáo, TPCN OvaQ Plus vẫn tiếp tục “nổ” công dụng chữa vô sinh?

Bị cảnh báo vẫn cố tình sai phạm?



Vào ngày 28/9/2022, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã ra thông báo cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng với quảng cáo của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OvaQ Plus trên một số website đã quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Theo đó, Cục ATTP đã đưa ra đường link đến một số trang thương mại điện tử Shopee, 2 website là nhathuocthanhbinh.vn và chiaki.vn. Các đường link và website này đều có hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) OvaQ Plus gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Cục ATTP cho hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe OvaQ Plus đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3309/2018/ĐKSP ngày 7/6/2018 cho Công ty CP Công nghệ hóa dược quốc tế Tây Âu (địa chỉ TT7 C2 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), tùy nhiên sản phẩm này chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thời điểm hiện tại, người tiêu dùng vẫn có thể bị đánh lừa bởi nội dung quảng cáo của TPCN OvaQ Plus, bởi trên nhiều website, đây vẫn được coi là một loại thuốc chữa hiếm muộn, chữa đa nang buồn trứng.

Cụ thể, tại website nhathuocthanhbinh.vn, sản phẩm OvaQ Plus được quảng cáo là “Thuốc bổ trứng OvaQ Plus” và “được các chuyên gia hiếm muộn tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước khuyên dùng.”

Đối tượng sử dụng mà sản phẩm này đề cập đến gồm cả: “Phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng, kinh nguyệt không đều, chu kì rụng trứng không đều, rong kinh, vô kinh đang mong con; Phụ nữ đang điều trị vô sinh, hiếm muộn hoặc trong quá trình can thiệp các biện pháp sinh sản như kích trứng, IUI, IVF.”

Đồng thời, bài viết quảng cáo cho sản phẩm OvaQ Plus cũng không ngần ngại sử dụng từ chuyên môn là “thuốc” để đề cập đến TPCN này, và khẳng định: OvaQ Plus được nghiên cứu với công thức hiệu quả gấp 3 lần OvaQ1, ngoài các thành phần là vitamin, khoáng chất cần thiết cho quá trình mang thai và thụ thai tốt nhất, thuốc OvaQ Plus còn chứa các thành phần nổi bật là Myo- Inositol, D- chiro- Inositol, Acid Folic và N-Acetyl L - Cystein cùng Vitamin E, đây là những hoạt chất rất cần thiết cho phụ nữ đa nang buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn hormon...

Không chỉ có tác dụng chữa bệnh lý đa nang buồng trứng, sản phẩm này còn được quảng cáo giúp là phòng ngừa tiểu đường thai kì ở bà bầu, ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.