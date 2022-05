An Giáp Vương: TPCN "thổi phồng" công dụng điều trị u tuyến giáp?

Hiện tại, ung thư tuyến giáp xếp thứ 9 trong các loại ung thư phổ biến nhất Việt Nam với hơn 5.400 ca mắc mới mỗi năm. Nhưng may mắn, ung thư tuyến giáp hoàn toàn có thể điều trị thành công nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Xuân Quý - Trưởng khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K cho biết: “Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh lý về u tuyến giáp nói chung và ung thư tuyến giáp nói riêng. Điều này không chỉ ghi nhận tại Bệnh viện K mà còn ở nhiều bệnh viện khác. Ung thư tuyến giáp (u ác tính) là bệnh hay gặp nhất trong ung thư các tuyến nội tiết (chiếm 92-95%) và chiếm 3,6% các bệnh ung thư nói chung. Theo Tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu vào năm 2018, ung thư tuyến giáp đứng thứ 11 trong tổng số các ca ung thư ở cả hai giới với khoảng 567.000 ca mới mắc hàng năm, đứng thứ 5 trong số các loại ung thư ở nữ giới và đứng thứ 15 trong số các loại ung thư ở nam giới và ngày càng có xu hướng gia tăng.”

Cho dù ung thư tuyến giáp có tỉ lệ chữa khỏi cao, và dễ dàng điều trị thành công khi được phát hiện sớm, thế nhưng vẫn có trường hợp người bệnh đến viện trong tình trạng khối u, hạch vùng cổ có kích thước lớn, xâm lấn rộng gây chèn ép các cơ quan xung quanh như khí quản, thực quản, dây thần kinh thanh quản quặt ngược gây ra các triệu chứng tương ứng như khó thở, nuốt vướng, khàn tiếng…

Đánh vào tâm lý chủ quan của người bệnh, sản phẩm An Giáp Vương của Công ty TNHH MTV Mộc Khang Pharma (Địa chỉ: Số nhà 24, ngách 30, Ngõ 155 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), vốn là một loại thực phẩm chức năng, lại được quảng cáo như một loại thuốc điều trị, chữa và ngăn ngừa bệnh lý u tuyến giáp chỉ với việc sử dụng sản phẩm theo “liệu trình”, thậm chí khi còn không rõ u tuyến giáp của bệnh nhân là lành tính hay ác tính (ung thư).

Sản phẩm An Giáp Vương được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Theo đó, một sản phẩm An Giáp Vương có giá 700.000 đồng, và mỗi liệu trình được tư vấn thông thường kéo dài 2 đến 3 tháng, sử dụng 4 đến 6 sản phẩm. Quảng cáo của sản phảm An Giáp Vương nêu rõ: “Hiện tại phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tuyến giáp là cắt bỏ, nạo vét toàn bộ hoặc một phần tuyến giáp và dù có khỏi thì người bệnh vẫn phải chấp nhận dùng thuốc hooc môn tuyến giáp thường xuyên. U tuyến giáp có thể chữa được, cũng như không để lại di chứng gì cho cơ thể nếu bạn kịp thời phát hiện và có những phương pháp điều trị thích hợp. An Giáp Vương chính là giải pháp hàng đầu hiện nay.”

Để khách hàng thêm phần tin tưởng, Mộc Khang Pharma đưa lên hình ảnh lời cảm ơn của nhiều khách hàng, điều này vi phạm trực tiếp điểm b, Khoản 4, Điều 50 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Cụ thể: “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Sử dụng chứng nhận chưa được Bộ Y tế công nhận, sử dụng lợi ích vật chất, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, các loại biểu tượng, hình ảnh, địa vị, uy tín, thư tín, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh để quảng cáo thuốc.”

Việc quảng cáo sản phẩm An Giáp Vương liên tục vi phạm các quy định pháp luật

Bên cạnh đó, 2 website được dùng để quảng cáo cho sản phẩm An Giáp Vương của Mộc Khang Pharma là mockhangpharma.com và angiapvuong.info đều chưa được đăng ký với Bộ Công thương. Mặc dù theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013, thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 05/12/2014, và Nghị định số 185/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại… ban hành ngày 15/11/2013, yêu cầu tất cả các website hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử đều phải thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương.

Với việc liên tục vi phạm các quy định pháp luật về quảng cáo, ngày 13/12/2021, sản phẩm thực phẩm chức năng An Giáp Vương đã bị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cảnh báo.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về việc nhiều trang facebook đã tiến hành quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Giáp Vương với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh nghĩa bác sỹ, lời cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Thế nhưng, từ đó đến nay, sản phẩm An Giáp Vương vẫn được quảng cáo rầm rộ với lời khẳng định: CAM KẾT ĐIỀU TRỊ HOÀN TOÀN U TUYẾN GIÁP CHO BÀ CON.

Dù từng bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, sản phẩm an Giáp Vương vẫn được quảng cáo rầm rộ

Với hơn 50.000 người đã sử dụng sản phẩm này (theo Mộc Khang Pharma quảng cáo) và giá bán 700.000 đồng/sản phẩm, ước tính doanh thu của Mộc Khang Pharma thấp nhất cũng hơn 35 tỷ đồng. Có thể thấy, chỉ với vài lời quảng cáo thổi phồng công dụng, doanh nghiệp này đã kiếm về không ít tiền. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, mạnh tay ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cho người tiêu dùng.