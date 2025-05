Bác sĩ đâm đồng nghiệp ở Đồng Nai đối mặt khung hình phạt nào?

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang phối hợp với VKSND cung cấp điều tra một vụ ẩu đả giữa hai bác sĩ ở Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa (xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh). Theo thông tin ban đầu, bác sĩ Trần Xuân H. đang làm việc tại phòng khám đa khoa trên có mâu thuẫn với bác sĩ Trần Nguyễn H. cùng làm chung phòng khám.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 23/5, bác sĩ Hiền mang 2 con dao trong balo rồi vào phòng làm việc của đồng nghiệp có mâu thuẫn với mình. Lúc này, trong phòng không có người khám bệnh mà chỉ có một nữ điều dưỡng nên bác sĩ Hiền để nghị người này ra ngoài để nói chuyện riêng.

Sau khi đề cập đến mâu thuẫn cũ, bác sĩ Hiền rút 2 con dao trong balo ra đâm đồng nghiệp nhiều nhát. Nghe tiếng la hét, một số người chạy vào can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, bác sĩ Hiền đến công an đầu thú về hành vi của mình. Hiện công an đã tạm giữ bác sĩ Xuân H. để điều tra về hành vi giết người.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, thật không tưởng tượng nổi hành vi côn đồ manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật như vậy được thực hiện bởi một bác sĩ, người sinh ra để làm nhiệm vụ cứu người.

Luật sư Cường nhận định, với kết quả khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết trên hiện trường vụ án và lời khai của bác sĩ này, lời khai của người làm chứng thì đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bác sĩ này về tội giết người theo Quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ nên bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Người này có đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Làm bác sĩ thì lại càng biết rằng với hung khí nguy hiểm là loại dao nhọn mà đâm vào những vùng trọng yếu hoàn toàn có thể sát hại, tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Đối tượng biết rõ hành vi và hậu quả của mình có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Nạn nhân bị đâm vào những vùng trọng yếu, tính mạng nguy kịch nên đủ căn cứ để xử lý về tội giết người.

Án lệ số 47 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cũng quy định là hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì dù nạn nhân không chết, đối tượng thực hiện hành vi vẫn bị xử lý về tội giết người với lỗi cố Ý và tội danh này được xác định là có cấu thành hình thức, không bắt buộc hậu quả chết người phải xảy ra. Bởi vậy trong tình huống nếu nạn nhân được cấp cứu kịp thời, may mắn được cứu sống thì người này vẫn bị xử lý về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, thu giữ hung khí gây án và đặc biệt là sẽ làm rõ hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Các vụ án hình sự do người thực hiện hành vi là bác sĩ gây ra không ít, tuy nhiên bác sĩ dùng dao đâm chết người một cách quyết liệt, hành vi manh động như vậy thì rất ít khi xảy ra.

Bản thân hoạt động giáo dục đào tạo trong lĩnh vực y tế, đào tạo bác sĩ thường được tuyển chọn, đào tạo kĩ lưỡng, bác sĩ không chỉ là người giỏi chuyên môn chữa bệnh cứu người mà còn phải có đạo đức, biết kiểm soát cảm xúc, tôn trọng người khác. Tuy nhiên trong tình huống này chỉ vì lý do mẫu thuẫn cá nhân mà bác sĩ này đã dùng dao giết người thì đây là hành vi rất đáng lo ngại,đáng trách và đáng lên án.

Ngoài việc làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và hậu quả của hành vi phạm tội thì cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân phạm tội, làm rõ động cơ gây án để xác định sự việc là yếu tố bệnh lý, yếu tố tâm lý hay vấn đề về đạo đức nhân cách, vì sao quá trình đào tạo một bác sĩ khắt khe, công phu và vấn đề giáo dục đạo đức đang được đề cao như vậy mà lại có những người thực hiện hành vi không khác gì những kẻ giang hồ, côn đồ khiến nhiều người hoang mang.

Đây là vấn đề rất quan trọng không chỉ làm căn cứ xử lý tội phạm mà còn làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, sao cho nghề y thực sự là nghề thầy, được xã hội tôn kính, kịp thời phát hiện loại bỏ các bác sĩ thiếu đạo đức, không đủ y đức để đứng trong hàng ngũ nghề cao quý.

