Bắc Ninh: Xử phạt tài xế ô tô đi ngược chiều gây nguy hiểm

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic,về thông tin tài xế xe ô tô đi không đúng làn đường (làn ngược chiều) quy định. Cục CSGT đã chuyển thông tin đến Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh để xác minh, xử lý theo quy định.

Hình ảnh chiếc xe ô tô đi ngược chiều. (Ảnh: Cắt từ video. Nguồn: Cục CSGT).

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, vào 15h04 ngày 29/6/2026, trên đường Xương Giang (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), xe ô tô biển kiểm soát 98A-0X6.XX đã có hành vi đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều).

Ngày 14/7/2026, lái xe T.V.T (sinh năm 2000, trú tại thôn Dinh Thắm, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) đã đến trụ sở làm việc. Qua quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo, vạch kẻ đường và quy định về phần đường, làn đường.

Quan sát kỹ trước khi chuyển làn, chỉ chuyển làn tại nơi được phép và có tín hiệu báo trước theo quy định.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Người điều khiển xe ô tô có hành vi đi không đúng làn đường quy định bị: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Không áp dụng. Trừ điểm giấy phép lái xe: 02 điểm. Bên cạnh đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện phải đi đúng phần đường, làn đường; chỉ được chuyển làn tại nơi được phép và phải bảo đảm an toàn trước khi thực hiện.

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