Xã hội

Bắc Ninh xử lý nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã thanh tra, kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Sở đã thanh tra, kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý như: Yêu cầu chủ đầu tư xóa tên, hủy hợp đồng, thu hồi nhà; Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu; Ngân hàng Chính sách xã hội hủy hợp đồng tín dụng và thu hồi vốn vay.

tp-bg-16092024161532-37.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể, hủy hợp đồng, thu hồi 54 căn tại dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Từ Sơn (phường Đồng Nguyên), 7 căn tại dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Hồng, 9 căn tại dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm; hủy 95 hợp đồng tại dự án nhà ở công nhân lô CT1-CT2 Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, (nay là phường Nếnh); thu hồi 1 căn tại dự án Khu nhà ở xã hội khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn (nay là phường Bắc Giang).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân nhận giữ chỗ, đặt cọc, quảng cáo rao bán tại các dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Chẳng hạn như dự án khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (cũ); dự án khu nhà ở xã hội tại đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh (cũ); dự án khu nhà ở xã hội phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (cũ).

Qua kiểm tra, các chủ đầu tư chưa ký hợp đồng hay nhận đặt cọc như thông tin lan truyền; Sở đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý và ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích khoảng 311,18 ha, quy mô khoảng 10,36 triệu m2 sàn. Dự kiến khi hoàn thành đáp ứng khoảng 127.066 căn hộ (giai đoạn 2022 - 2025 đã hoàn thành khoảng 25.000 căn hộ).

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đăng ký chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là 20.000 căn (tăng hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

