Hồ sơ mua nhà ở xã hội thuộc 4 dự án tại Hải Phòng không đúng đối tượng

Thanh tra Hải Phòng phát hiện 14 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH) kê khai và xác nhận về đối tượng làm việc, điều kiện thu nhập không đúng thực tế.

Thanh tra TP Hải Phòng vừa hoàn tất kết luận thanh tra 4 dự án phát triển nhà ở xã hội gồm: Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông; Dự án nhà ở xã hội tại số 39 Lương Khánh Thiện; Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên và Dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng.

Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông

Nhiều tồn tại, hạn chế

Theo kết luận thanh tra, dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông do Công ty Cổ phần hóa chất vật liệu điện Bình Phát làm nhà đầu tư trên khu đất 19.088 m², với quy mô 1.294 căn chung cư và 38 căn liền kề thương mại 5 tầng. Tổng vốn đầu tư dự án 1648 tỷ đồng. Dự án thi công, hoàn thành trong giai đoạn quý II/2023 đến quý I/2027.

Tuy nhiên, ngày 18/5/2023, ngân hàng HDBank ban hành thư tu chỉnh giảm số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án từ 14,7 tỷ đồng xuống còn hơn 7,3 tỷ đồng trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện Bình Phát ký phụ lục thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh (giảm 50%) là không tuân thủ quy định tại Điều 2 Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đã được ký kết ngày 5/01/2023 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện Bình Phát.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu điện Bình Phát xin cấp Giấy phép môi trường sau khi đã đưa tòa chung cư CT1 đi vào hoạt động (Giấy phép môi trường cấp tháng 4/2025 trong khi tòa chung cư CT1 đã đưa vào hoạt động từ tháng 1/2025) là không đúng quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 8/8/2025), văn phòng bán hàng của Công ty Cổ phần hóa chất vật liệu điện Bình Phát tại tầng 1, Tòa nhà CT1, số 384 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, chủ đầu tư không niêm yết công khai danh sách căn hộ đã bán, danh sách căn hộ còn lại tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư theo quy định. Sau thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã thực hiện việc niêm yết theo quy định.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, Công ty Hóa chất vật liệu điện Bình Phát lập chưa đầy đủ, kịp thời danh sách các đối tượng đã được mua NƠXH gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc và công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư là không đúng quy định.

Dự án Nhà ở xã hội 39 Lương Khánh Thiện do Công ty CP Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư, xây dựng tòa chung cư cao 19 tầng trên khu đất 2.411m2, quy mô xây dựng 242 căn.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng chưa thực hiện đầy đủ trong việc ghi Giấy biên nhận, ghi rõ lý do chưa giải quyết đối với các trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ là thực hiện chưa đúng quy định.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng chưa lập danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua NOXH gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai và công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư là không đúng quy định. Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua (tạm tính) đối với từng loại căn hộ để công bố công khai là không đúng quy định.

Dự án Nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên do Công ty CP Thái – Holding làm chủ đầu tư, sử dụng 16,9ha, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 10 block nhà cao 15 tầng, tổng số 4.456 căn chung cư và 163 căn thấp tầng. Thời điểm thanh tra, dự án thi công 6 tòa nhà cao tầng chậm tiến độ.

Theo Thanh tra TP Hải Phòng, tại thời điểm sau khi được chấp thuận nhà đầu tư và trước thời điểm ban hành Quyết định giao đất lần đầu, Công ty Cổ phần Thái Holding tạm ứng số tiền là 15,4 tỷ đồng thấp hơn mức bảo đảm thực hiện dự án và chưa nộp số tiền ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng số tiền chênh lệch là không đúng quy định. Thời điểm thanh tra, dự án thi công thực tế 6 tòa cao tầng (CT1a, CT1b, CT2a, CT2b, CT5 và CT6) thuộc đang chậm tiến độ.

Công ty Cổ phần Thái Holding chưa thực hiện đầy đủ trong việc ghi Giấy biên nhận, ghi rõ lý do chưa giải quyết đối với các trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ là thực hiện chưa đúng quy định. Sau khi ký hợp đồng mua bán - nhà ở xã hội, Công ty Cổ phần Thái Holding chưa lập danh sách các đối tượng đã được mua NƠXH gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai là không đúng quy định. Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua (tạm tính) đổi với từng loại căn hộ để công bố công khai.

Dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG làm nhà đầu tư. Dự án có diện tích hơn 6288m2. Quy mô dự án 1 tòa nhà chung cư 23 tầng nổi gồm 775 căn, tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, công tác báo cáo, cung cấp thông tin và việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng khu chung cư tại khu dân cư An Đồng chưa đầy đủ, đảm bảo, gây vướng mắc cho công tác hậu kiểm. Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua (tạm tính) đối với chi tiết từng loại căn hộ để công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng là không đúng quy định.

14 trường hợp không đúng đối tượng

Thanh tra TP Hải Phòng cũng tổ chức kiểm tra xác suất 155 bộ hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại 4 dự án nêu trên, phát hiện nhiều sai phạm, hạn chế. Trong đó, có 14 trường hợp không đúng đối tượng.

Tại Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông có 7 hồ sơ kê khai và xác nhận về đối tượng làm việc, điều kiện thu nhập không đúng thực tế. Các đơn vị, tổ chức xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập để mua nhà, tuy nhiên người được xác nhận không làm việc thực tế tại đơn vị xác nhận.

Tại Dự án nhà ở xã hội tại số 39 Lương Khánh Thiện có 1 hồ sơ kê khai về đơn vị công tác không đúng thực tế; 1 hồ sơ kê khai và xác nhận về điều kiện thu nhập không đúng thực tế.

Trong khi đó, tại Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên có 1 hồ sơ kê khai và xác nhận về nghề nghiệp không đúng thực tế. Tại Dự án xây dựng khu chung cư tại khu dân cư An Đồng có 3 hồ sơ kê khai và xác nhận đối tượng làm việc tại doanh nghiệp không đúng thực tế; 1 hồ sơ kê khai và xác nhận về điều kiện thu nhập không đúng thực tế.

Ngoài các hồ sơ đã nêu ở trên, còn 25 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội còn có một số thông tin, tài liệu chưa đảm bảo tính chính xác, nhất quán. Quá trình thanh tra, Đoàn Thạnh tra đã có Văn bản gửi Thuế thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và tổ chức, đơn vị có liên quan và mời một số đơn vị, doanh nghiệp đã xác nhận vào hồ sơ cho những người mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, thời điểm kết thúc cuộc thanh tra, các thông tin, tài liệu thu thập được chưa đầy đủ cơ sở để xác định tính đúng/sai của hồ sơ mua nhà ở xã hội.