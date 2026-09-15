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Xã hội

Triều Khúc ngập sâu sau mưa lớn, người dân chật vật di chuyển

Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều đoạn đường tại Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) ngập sâu sáng 15/9, có nơi nước dâng khoảng 40 cm.

Huy Trung
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Nước ngập sâu tại khu vực đầu Yên Xá (phường Thanh Liệt) sau trận mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống sáng 15/9, sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 14/9, khu vực Triều Khúc (phường Thanh Liệt) xuất hiện nhiều điểm ngập sâu.

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Phố Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt) ngập sâu, có nơi nước dâng khoảng 40 cm.

Tại một số đoạn đường trong khu vực, nước ngập lên mặt đường, có nơi mực nước được ghi nhận khoảng 40 cm. Nước phủ kín nhiều đoạn đường khiến các phương tiện, đặc biệt là xe máy, gặp khó khăn khi di chuyển.

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Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Vào thời điểm buổi sáng, lượng phương tiện lưu thông tăng cao khiến tình trạng đi lại qua các điểm ngập càng khó khăn. Một số người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn những đoạn đường ít ngập để di chuyển.

Khu vực Yên Xá và phố Vũ Đức Úy, cũng thuộc phường Thanh Liệt, cũng xuất hiện tình trạng ngập sau trận mưa lớn. Tại một số vị trí, nước dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

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Đáng chú ý, tình trạng ngập tại khu vực Triều Khúc cũng ảnh hưởng đến việc đưa đón học sinh. Tại khu vực Trường Tiểu học Tân Triều (phân hiệu 1), một số vị trí quanh trường ngập sâu, khiến phụ huynh gặp khó khăn khi đưa con đến lớp.

Chị Nguyệt Anh, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Tân Triều (phân hiệu 1), cho biết sáng nay khu vực gần nhà và gần trường bị ngập.

“Đầu nhà tôi sáng nay ngập sâu, khu vực góc trường cũng ngập khá sâu nên việc đưa con đến trường rất khó khăn. Tôi đã chủ động nhắn tin xin cô cho con nghỉ buổi sáng vì với tình trạng ngập như vậy, việc đưa con đi học không đảm bảo an toàn”, chị Nguyệt Anh chia sẻ.

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Khu vực gần Trường Tiểu học Tân Triều (phân hiệu 1 và phân hiệu 2) ngập sâu, ảnh hưởng việc đưa đón học sinh sáng 15/9.

Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, nước ngập còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại khu vực Triều Khúc. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua những đoạn nước sâu, trong khi người dân sinh sống dọc tuyến đường phải chủ động ứng phó với tình trạng nước dâng.

Trong sáng 15/9, công nhân thoát nước được bố trí tại một số điểm trọng yếu ở khu vực để ứng trực và xử lý tình trạng úng ngập. Lực lượng này có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập kéo dài.

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Công nhân thoát nước ứng trực, xử lý úng ngập tại đường Chiến Thắng, phường Thanh Liệt vào sáng 15/9.

Theo ghi nhận, sau nhiều giờ mưa lớn, hệ thống thoát nước tại khu vực Triều Khúc phải hoạt động trong điều kiện lượng nước dồn về lớn. Những vị trí thấp trũng có nguy cơ tiếp tục ngập nếu mưa lớn xuất hiện trở lại.

Theo dự báo, Hà Nội tiếp tục có mưa trong ngày 15/9, có nơi mưa to đến rất to và khả năng còn kéo dài sang ngày 16/9. Điều này khiến nguy cơ ngập úng tại các khu vực thấp trũng như Triều Khúc tiếp tục hiện hữu.

Người dân tại khu vực được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế đi qua những điểm đang ngập sâu và lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn.

Phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống tiếp tục ghi nhận tình hình ngập úng tại Triều Khúc (phường Thanh Liệt) và các khu vực lân cận.

﻿Video ghi nhận một số điểm ngập sâu trên địa bàn phường Thanh Liệt do PV Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện vào sáng 15/9.
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