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Xã hội

Xe máy va chạm ô tô tải, 3 học sinh thương vong ở Hà Tĩnh

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngã tư giao huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), khiến 3 người thương vong.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 15/9, ô tô tải mang BKS: 38B - 052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài (đang được thi công) theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi tới khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102 ở phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1 - 387.xx. Trên xe máy chở 3 nam học sinh đang học tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức

Cú va chạm mạnh khiến 2 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương nặng được đưa tới BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu; các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng một bên phần đầu, xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm video người đàn ông bị xe tải tông tử vong khi băng qua Quốc lộ 1A.
#Tai nạn #giao thông #Hà Tĩnh #học sinh #thương vong #Tai nạn giao thông Hà Tĩnh

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