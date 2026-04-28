Bắc Ninh tổ chức Lễ hội Đền Đô với nhiều hoạt động đặc sắc

Chiều 28/4, UBND phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí – truyền thông để thông tin về việc tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết, lễ hội diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 2/5/2026 (tức từ 14/3 đến ngày 16/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô và khu vực trung tâm phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Các nghi lễ và sự kiện chính bao gồm: Phần lễ sẽ diễn ra lễ rước từ Đền Đô - Đền Rồng về chùa Ứng Tâm, lễ rước mẫu từ chùa Ứng Tâm về Đền Đô, dâng hương, tế lễ truyền thống.

Phần hội, Ban tổ chức khai mạc tuyến phố đi bộ tại Công viên Lý Thái Tổ, với các hoạt động như: Tổ chức khiêu vũ thể thao, nghệ thuật đường phố, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh; tổ chức không gian ẩm thực 3 miền trên tuyến phố đi bộ Từ Sơn; triển lãm sinh văn cảnh; biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư; tổ chức hội chợ thương mại; tổ chức các trò chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Cao Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, năm 2025 lễ hội mang tính chất quy mô cấp tỉnh, còn năm nay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Từ Sơn là địa phương tổ chức lễ hội Đền Đô năm 2026.

Năm nay, quy mô lễ hội mở rộng với hội chợ, phố đi bộ bên ngoài di tích Đền Đô, thuộc khu vực trung tâm phường. Phường tận dụng các tờ gấp truyền thông lên tàu 5 cửa ô. Lễ hội Đền Đô 2026 tổ chức lễ rước kiệu có 9 kiệu Vua, 1 kiệu Mẫu, 1 Long Đình. Phường cũng thành lập ban tổ chức lễ hội, phân công người phụ trách an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Ngành y tế, văn hóa sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm trong suốt lễ hội và tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết. Cạnh đó, phường cũng giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Đền Đô kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) đăng quang Hoàng đế (15/3 năm Canh Tuất 1010 – 15/3 năm Bính Ngọ 2026), là nơi hội tụ tinh thần của Nhân dân, thể hiện sự tôn kính với những bậc hiền tài, đáp ứng nhu cầu tìm về cội nguồn, hòa mình với thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Việc suy tôn và thờ phụng Bát vị Tiên vương nhà Lý thể hiện lòng tôn kính đối với những người có công bảo vệ và phát triển đất nước.

