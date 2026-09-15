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Xã hội

Người yêu đi lấy chồng, vác dao chém 3 người thương vong

Cai nghiện về, hay tin người yêu cũ đã lấy chồng, Nguyễn Trí Hào mang dao đến nhà bạn gái cũ tấn công khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Xuân Danh

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào (SN 2002, xã Phước Hải, TP HCM) để điều tra về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều người tại nhà của ông P.H.T (sinh năm 1954) ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải.

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Đối tượng Nguyễn Trí Hào .

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21h30 phút cùng ngày, sau hơn 3 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Trí Hào khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương. Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Trí Hào và chị P.T.M.H (SN 1998, con gái ông T.) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức.

Ngày 13/9, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà với mục đích tìm gặp chị H., thời điểm này chị H. không có mặt tại nhà. Khi gặp ông P.H.T, bà L.T.M (sinh năm 1958, vợ ông P.H.T) và anh N.V.L (sinh năm 1992, anh rể chị P.T.M.H); Hào đã sử dụng dao tấn công các nạn nhân. Hậu quả, ông P.H.T tử vong tại hiện trường; bà N.T.M và anh N.V.L bị nhiều vết thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#giết người #Công an #Nguyễn Trí Hào #Vụ án giết người #TP HCM #Quan hệ tình cảm

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