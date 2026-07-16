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9X sinh 6 con trong 8 năm, mỗi tháng chi 60 triệu nuôi con

Chị Nguyễn Thị Tuyết (Nghệ An) sinh 6 con trong 8 năm, cho biết gia đình chi khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng để nuôi dạy các con và vẫn dự định sinh thêm.

Thu Cúc (tổng hợp)

Chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1991, quê Diễn Châu, Nghệ An) kết hôn cuối năm 2013. Theo Znews, trong 8 năm, chị lần lượt sinh 6 người con vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 và 2022. Người mẹ 9X cho biết bản thân yêu trẻ nhỏ và luôn mong muốn có một gia đình đông con. Với chị, đông con không chỉ mang lại niềm vui mà còn là sự sum vầy khi về già.

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6 con của chị Tuyết. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật.

Hành trình làm mẹ của chị Tuyết không hề dễ dàng. Theo Vietnamnet, trong chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa", chị kể lại có giai đoạn bản thân thường xuyên thức trắng đêm chăm con, bị stress sau sinh, rụng tóc nhiều, thậm chí từng ngất xỉu vì kiệt sức. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của chồng và gia đình, chị dần vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Để giảm bớt áp lực khi chăm sóc 6 con, chị Tuyết rèn tính tự lập cho các bé từ nhỏ. Chị quan niệm con cần được học thông qua trải nghiệm thay vì được làm thay. "Bữa đầu cắm cơm chưa ngon thì hôm sau sẽ khá hơn. Rửa bát chưa sạch thì lần sau làm lại. Con cần học qua trải nghiệm, mẹ chỉ hỗ trợ khi cần", chị chia sẻ. Các con lớn đã có thể tự đạp xe đến trường, phụ giúp việc nhà và hỗ trợ mẹ chăm các em.

Hiện chị Tuyết là chủ một spa chăm sóc sắc đẹp, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm online. Chồng chị làm việc ổn định ở nước ngoài và là chỗ dựa kinh tế của gia đình. Theo chị, điều quan trọng nhất không phải hoàn cảnh kinh tế mà là sự đồng lòng của hai vợ chồng trong việc nuôi dạy con.

Gia đình chị hiện chi khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng cho việc sinh hoạt và học tập của 6 con. Khoản chi này bao gồm học phí, ăn uống, thuốc men và các chi phí phát sinh. Trong đó, riêng tiền học thêm khoảng 15 triệu đồng/tháng, hai con lớn học tiếng Anh tại trung tâm, các bé còn lại học với gia sư tại nhà.

Trong cuộc phỏng vấn với Phụ nữ & Pháp luật, chị Tuyết cho biết sau mỗi lần sinh, chị ưu tiên phục hồi sức khỏe bằng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thay vì ép cân. Theo chị, chỉ khi có sức khỏe tốt mới có thể chăm sóc bản thân và nuôi dạy các con.

Dù rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng và làn da, người mẹ 6 con thừa nhận quỹ thời gian dành cho bản thân khá hạn chế vì bận kinh doanh và chăm sóc gia đình. Chị gần như không có thời gian ăn kiêng, tập luyện hay theo đuổi chế độ ăn "healthy", mà chủ yếu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ phục hồi sau sinh, kết hợp duy trì thói quen chăm sóc da hằng ngày.

Nhờ vậy, dù đã trải qua 6 lần sinh nở, chị vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Chị kể nhiều người từng nhầm mình là chị gái của các con và tỏ ra bất ngờ khi biết chị là mẹ của 6 đứa trẻ.

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Bà mẹ 6 con sở hữu vóc dáng thon gọn. Ảnh: Znews.

Dù đã có gia đình đông con, chị Tuyết cho biết vẫn mong muốn sinh thêm. Theo chia sẻ, vợ chồng chị dự định có khoảng 7-8 người con, bởi chị quan niệm "con là lộc trời cho".

>>> Mời quý độc giả xem video: "Mùa hè trên sân khấu nhạc kịch". Nguồn: VTV

#gia đình đông con #chi phí nuôi con #nuôi dạy trẻ #sức khỏe

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