Xã hội

69 chủ xe liên hệ ngay Công an Thanh Hoá để nộp phạt nguội lỗi tốc độ

Các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với 69 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1.

Thiên Tuấn

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 47B và Quốc lộ 45.

hon-300-bien-so-xe-bi-phat-nguoi-o-thanh-hoa-thang-12025-2.jpg

Theo đó, từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 354 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”. Trong đó, đối với tuyến Quốc lộ 1 - tuyến đường huyết mạch qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 69 trường hợp vi phạm giao thông về tốc độ.

Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá, đề nghị trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ để làm việc, xử lý.

anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095721.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095736.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095748.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095759.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095812.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095823.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-095833.png
